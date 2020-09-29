Praia, ônibus, cinema... leitores debatem aglomerações na pandemia

Praias lotadas durante a pandemia Crédito: Fernando Madeira

PRAIA

Às vezes eu acho... ops, tenho certeza, que apenas eu e mais um estamos respeitando distanciamento social... Será que estou fazendo errado, gente?! (Tábatha Dias)

Praias da Grande Vitória registram aglomerações neste domingo (Cotidiano, 27/09). Sabe o que acho engraçado? É que o Transcol anda lotado desde do início da pandemia e ninguém fala nada, agora quer falar de praia lotada! (Ronnie Nery) . Sabe o que acho engraçado? É que o Transcol anda lotado desde do início da pandemia e ninguém fala nada, agora quer falar de praia lotada!

Posso optar por trabalhar? Não, eu não posso, não tenho como sustentar a mim e meus filhos se não trabalhar, então preciso usar o ônibus. Posso optar por não ir a locais onde sei que terão várias pessoas, que não possuem estrela na testa dizendo "estou doente"? (Nisso incluo, bares, praças de alimentação, boates, shows dentre outros). Sim, eu posso, devo e vou continuar evitando. (Keila Corona)

Como professora fico chateada quando leio comentários comparando praias e bares com as escolas. Até sermos chamados de "cambada" que não quer trabalhar eu já ouvi. Trabalhando nós estamos e a preocupação maior é com as crianças. Já viram como funciona o espaço delimitado para criança ficar na sala? Muito triste! (Joselaini Cottini)

ÔNIBUS

Com volta às aulas, ônibus do Transcol voltam a rodar com 100% da frota (Cotidiano, 25/09). Eu achando que já estava rodando 100% da frota no início da pandemia para evitar aglomerações dentro dos ônibus. Haha. #sóquenunca (Alex Siqueira Jr.) . Eu achando que já estava rodando 100% da frota no início da pandemia para evitar aglomerações dentro dos ônibus. Haha. #sóquenunca

Nunca, jamais, que tem 90%da frota circulando... até hoje não vi nenhum representante do governo preocupado com a superlotação do transporte coletivo desde o início da pandemia. Proibiram tanta coisa, fecharam escolas, lojas... mas em relação à lotação nos ônibus nada mudou, ou seja, acho que não existe contágio neste local. (Brunela Polez)

Ônibus lotado todo dia. Isso é o que estamos passando. Com a volta das escolas, nem quero pensar. Sem cobrador, tem passageiro abusado que tira a máscara quando passa da roleta e fica cantando sozinho, falando no celular ou conversando com o amigo, e a gente não pode falar nada pra não apanhar. Um cobrador para impor respeito está sendo de extrema necessidade. Ainda tem os "noia"... Esses dias no 508 tinha três moradores de rua dentro do ônibus, um gritando, outro falando nada com nada e a outra gritando e mandando as pessoas calarem a boca. Quem bota para fora? Seria o cobrador. Uma moça chegou ao Terminal de Vila Velha chorando, dizendo que trabalha em shopping, aguenta cliente o dia todo e vir para casa cansada e passando por isso quase todo dia está demais pra ela. A gente paga passagem e o mínimo que que a gente merece é respeito. O Transcol está um absurdo, péssimo atendimento. E não é de graça não, companheiro. (Léa Queiroz)

Políticos, secretários, governador não andam de ônibus. Infelizmente eles não têm respeito pela população. E, por outro lado, a maioria da população não respeita as regras de isolamento. Todo mundo na rua, tudo lotado. Só Deus para ter misericórdia do ser humano. (Edna Lima)

CINEMA

Cinemas no ES: Casagrande promete posição na próxima semana (Divirta-se, 25/09). Desde o início da pandemia vou e volto do trabalho em um ônibus superlotado, mas o problema é o cinema, onde vai ter com certeza um distanciamento entre as pessoas? (Nildo Pereira) . Desde o início da pandemia vou e volto do trabalho em um ônibus superlotado, mas o problema é o cinema, onde vai ter com certeza um distanciamento entre as pessoas?

Se abriram restaurantes, liberaram eventos para 100 pessoas, bares estão lotados, não vejo problema algum em reabrir os cinemas. (Telcilene Sarter Dalla)

CARNAVAL

Futuro dos desfiles do Carnaval de Vitória será decidido em 15 de outubro (Cotidiano, 27/09). Absurdo pensar em carnaval no momento desses... 140 mil vidas foram perdidas por uma doença que não acabou, ainda está circulando entre nós. (Valeria Braga) . Absurdo pensar em carnaval no momento desses... 140 mil vidas foram perdidas por uma doença que não acabou, ainda está circulando entre nós.

A vida está tão difícil com essa pandemia e mesmo assim ainda estão preocupados com carnaval, se vai acontecer o não. Pelo amor de Deus, nem sabermos como vai ser no ano que vem, se vamos ficar livres desse vírus. Só Deus. (Deusinete Almeida Barreto)

Já adiaram o do Rio... ainda estão pensando em cancelar o daqui?? (Angel Alves)

EDUCAÇÃO

Ensino Infantil no ES: protocolo de volta às aulas perto de sair (Cotidiano, 25/09). Meu filho não vai, pois até parece que ele vai conseguir ficar com máscara o tempo todo que ficar na escola, até parece que ele vai conseguir ficar afastado dos amiguinhos. A educação infantil não pode voltar, não tem nem lógica isso. O ano já tá pedido mesmo, não tem por que abrir as escolas. Se abrir vai aumentar a Covid-19. O certo é continuar como está e esperar a vacina. (Lidiane W. Gui) . Meu filho não vai, pois até parece que ele vai conseguir ficar com máscara o tempo todo que ficar na escola, até parece que ele vai conseguir ficar afastado dos amiguinhos. A educação infantil não pode voltar, não tem nem lógica isso. O ano já tá pedido mesmo, não tem por que abrir as escolas. Se abrir vai aumentar a Covid-19. O certo é continuar como está e esperar a vacina.

Trabalhei 20 anos na educação infantil e tenho um grande temor: será que os gestores têm consciência do perigo? (Sonia Maria Pastore Braga Soares)

As pessoas que pensaram esse protocolo certamente NUNCA estiveram dentro de uma sala de aula de educação infantil. (Sára Souza)