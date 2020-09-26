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Futuro dos desfiles do Carnaval de Vitória será decidido em 15 de outubro

Uma reunião está marcada para a data com a participação da Prefeitura de Vitória e do Ministério Público Estadual, além de membros da Liesge e Lieses

Publicado em 26 de Setembro de 2020 às 20:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 set 2020 às 20:08
Data: 06/02/2010 - Desfile da Escola de Samba Independentes de Boa Vista, no Sambão do Povo. Carnaval Capixaba
A Independentes de Boa Vista foi a campeã do carnaval capixaba em 2020. Desfiles de 2021 ainda estão indefinidos Crédito: Bernardo Coutinho/Arquivo AG
Em um panorama de incertezas, por conta da pandemia do novo coronavírus, o futuro dos desfiles das escolas de samba do carnaval capixaba está prestes a ser decidido. 
Futuro dos desfiles do Carnaval de Vitória será decidido em 15 de outubro
Uma reunião marcada para o dia 15 de outubro contará com a presença da Prefeitura de Vitória e Ministério Público Estadual, além de membros da Liesge (Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial) e Lieses (Liga Independente das Escolas de Samba do Espírito Santo), que representam, respectivamente, o Grupo Especial e o de Grupo de Acesso. Em pauta: uma resolução definitiva sobre a viabilidade das apresentações em 2021. 
Por conta da realidade sanitária do Estado e do país, é praticamente inviável que os desfiles ocorram nas datas marcadas anteriormente, em 12  e 13 de fevereiro. Em entrevista recente ao portal A Gazeta, Edvaldo Teixeira, presidente da Liesge, descartou, inicialmente, que as apresentações ocorram em dias próximos à Semana Santa.
"O poder público vai nos passar a real situação sanitária da Grande Vitória, para que o carnaval seja realizado com segurança. Precisamos do suporte das autoridades para a organização, como a liberação do Sambão do Povo e mesmo o aporte de recursos financeiros para a realização do desfile", explica Teixeira.

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Ainda de acordo com o gestor, mesmo com as incertezas, as agremiações capixabas não deixaram de se organizar. "Praticamente todas têm o samba-enredo pronto e muitos carnavalescos estão desenhando fantasias e alegorias", complementa.
Por meio de nota, a Prefeitura de Vitória afirmou que, no momento, está focada no desenvolvimento de ações de combate à disseminação do novo coronavírus. 
O órgão informou também que está dialogando com as Ligas das Escolas de Samba e com o Ministério Público Estadual (MPES), confirmando sua participação na reunião de 15 de outubro.

RIO DE JANEIRO

Em decisão tomada nesta semana, a Liga das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa) optou pela suspensão da festa na Marquês da Sapucaí em fevereiro, afirmando que o carnaval da cidade não tem data para ocorrer no próximo ano.  
Três coisas pesam para definir os desfiles em 2021: imunização em massa contra o coronavírus, o que ainda depende da aprovação de uma vacina; tempo hábil para que as escolas se organizem e a questão financeira.

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