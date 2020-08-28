'Decisão do Rio não vai interferir nos desfiles do Carnaval de Vitória', diz Liesge

A Independentes de Boa Vista foi a campeã do Carnaval de Vitória, em 2020 Crédito: Rodrigo Gavini

O "Divirta-se" procurou Edvaldo Teixeira, presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge), para saber se as agremiações de Vitória vão seguir a mesma decisão das escolas do Rio de Janeiro.

"A decisão do Rio não vai interferir. Teremos uma reunião em 15 de outubro para decidir se vai haver desfile em 2021", adiantou o dirigente, descartando, inicialmente, apresentações em dias próximos à Semana Santa. "Ainda temos esperança que a situação da pandemia no Espírito Santo seja resolvida o mais breve possível e possamos nos apresentar em fevereiro."

"O que for decidido em outubro, levaremos para uma outra reunião, a ser agendada com o Governo do Estado, a Prefeitura de Vitória e o Ministério Público Estadual. Eles vão nos passar a real situação sanitária da Grande Vitória para que o carnaval seja realizado com segurança. Precisamos do suporte do poder público para a organização, como a liberação do Sambão do Povo e mesmo o aporte de recursos financeiros para a realização do desfile", explica Teixeira.