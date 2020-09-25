"Revolta quem depende de ônibus", diz leitora sobre fala de secretário

Movimentação de usuários do Transcol no Terminal do Ibes. A grande maioria dos passageiros está usando máscaras de proteção contra o coronavírus. Mas ainda é possível ver alguns sem ela. Crédito: Carlos Alberto Silva

TRANSPORTE PÚBLICO

Secretário do ES diz que frota de ônibus reduzida atende população (Cotidiano, 24/09). Absurdo ouvir uma coisa dessa de um secretário. É revoltante para nós que dependemos de transporte público, parece que estão lidando com animais. Desculpa o meu desabafo, mas nem os animais merecem ser tratados desse jeito. Acho que a resposta deveria ser dada nas eleições. O que mais me revolta é que não temos para onde correr, não temos outro meio de transporte. Cadê as barcas que tiraram de circulação e outros tipos de transporte? Nos outros Estados há vários tipos, como VLT, BRT, balsas, metrô, trens… e aqui no Espírito Santo só temos o transporte rodoviário. Vergonha. (Maria das Graças Lorencini) . Absurdo ouvir uma coisa dessa de um secretário. É revoltante para nós que dependemos de transporte público, parece que estão lidando com animais. Desculpa o meu desabafo, mas nem os animais merecem ser tratados desse jeito. Acho que a resposta deveria ser dada nas eleições. O que mais me revolta é que não temos para onde correr, não temos outro meio de transporte. Cadê as barcas que tiraram de circulação e outros tipos de transporte? Nos outros Estados há vários tipos, como VLT, BRT, balsas, metrô, trens… e aqui no Espírito Santo só temos o transporte rodoviário. Vergonha.

Para ele, que não depende do transporte público, né ? Eu, que moro no Centro de Vitória e trabalho na Reta da Penha, pego ônibus lotados quase todos os dias. Isso sem falar em quem não tem sorte e que pega lotado pois só tem uma, duas ou três opções de linhas. Vergonha! (Thiago Sergio Dias)

Se ele andasse de ônibus não falaria isso. Pego ônibus lotado todos os dias, isso quando não sai bem atrasado. Queria que senhor, por um dia, fosse nos terminais e pegasse uma linha saindo, por exemplo 507, 528, 515, 517... tem várias. Aí iria saber como é. (Edilma Nascimento)

Isso é uma vergonha e falta de respeito com quem realmente precisa de usar esse transporte público que mais parece um pau de arara. Esse indivíduo tem coragem de falar uma coisa dessa? Outra vergonha é o Terminal de Itaparica. Cadê o poder público deste Estado? (Marcos Alves Alves)

CORONAVÍRUS

Taxa de transmissão na Grande Vitória cresce e volta a ser maior que no interior (Cotidiano, 24/09). Quem diria que afrouxar a quarentena resultaria nisso, não é mesmo? Ninguém avisou, nenhum infectologista. Meu deus, que mistério. (Gabriela Ribeiro) . Quem diria que afrouxar a quarentena resultaria nisso, não é mesmo? Ninguém avisou, nenhum infectologista. Meu deus, que mistério.

Mas o secretário de Saúde falou essa semana que está de boa, que dá para voltar às aulas tranquilamente, porque está tudo dominado, controlado, que os protocolos que estão sendo adotados estão ajudando muito! (Chris Ciciliotti)

Iria acontecer isso mesmo… Esse povo não tem noção mesmo, perdeu o medo dessa doença. São poucos usando máscaras. (Silvania Paiva)

BOLSONARO

Bolsonaro tem aprovação de 40% e reprovação de 29%, mostra Ibope (Brasil, 24/09). Casos de corrupção óbvios, gestão da pandemia inexistente, educação nunca teve ministros tão incompetentes, gestão de meio ambiente criminosa... mas é isso aí, ele representa o brasileiro mesmo: arrogante, prepotente, arminha pra lá, fala homofóbica pra cá e é isso. Sem substância alguma. Lastimável. (Igor Pereira) . Casos de corrupção óbvios, gestão da pandemia inexistente, educação nunca teve ministros tão incompetentes, gestão de meio ambiente criminosa... mas é isso aí, ele representa o brasileiro mesmo: arrogante, prepotente, arminha pra lá, fala homofóbica pra cá e é isso. Sem substância alguma. Lastimável.

Acredito que ele tenha mesmo essa aprovação, mas isso se deve ao auxílio emergencial que foi aprovado pelo Congresso e oposição no valor de R$ 600, pois se dependesse do Executivo federal seriam míseros R$ 200. Só que agora isso será pego como slogan para a campanha de 2022. A missão da oposição é desmascarar isso, para que o povo perceba que esse governo não o representa. (Jackson Grigio)

Estamos no cerne de uma pandemia, com desemprego nas alturas, em ambiente socioeconômico limiar. O governo "dá" dinheiro para milhões de pessoas e possui 40% de aprovação. Não é de se espantar, algo totalmente normal. Problema será quando acabarem a pandemia e o auxílio. O que ficará de bom desse governo? Pois antes desse momento a economia já vinha de mal a pior… (Carlos Eduardo Dassiê)

Orgulho total! Cada vez mais pessoas acordando para a verdade! O melhor presidente que o Brasil já teve após o regime militar! (Felipe Stieg)

VOLTA ÀS AULAS

Alunos protestam contra o retorno das aulas presenciais no ES (Cotidiano, 24/09). Essas pessoas que querem que as aulas voltem são aqueles que jogam seu filho lá e querem que os funcionários deem conta de educá-los. E outra: já estamos encaminhando para o final do ano. Não vai resolver muita coisa visto que eles perderam muitos conteúdos, fora também que a estrutura das escolas é péssima para receber esses alunos. #voltaàsaulasanoquevem (Eliane Santos) . Essas pessoas que querem que as aulas voltem são aqueles que jogam seu filho lá e querem que os funcionários deem conta de educá-los. E outra: já estamos encaminhando para o final do ano. Não vai resolver muita coisa visto que eles perderam muitos conteúdos, fora também que a estrutura das escolas é péssima para receber esses alunos. #voltaàsaulasanoquevem

Será que a Covid é transmitida somente nas escolas? Vamos lá! Praias lotadas, bares com aglomerações, será que não tem crianças ali? E outros lugares, sem necessidade de apontar. Se o adulto não pensa para ele, que pensem no futuro das crianças. Muitos querem um Brasil analfabeto, lutaremos contra. (Walace Morra)

Lembrando que ninguém é obrigado a ir à praia, tá, gente!? Nós, professores, não temos culpa se pais e pessoas irresponsáveis levam e liberam seus filhos para tais eventos! (Piter Camargo)

Os meus filhos não vão à praia e nem a parquinho, então não vão à escola, não, porque não tem vacina. Eu não vou colocar a vida deles em risco mesmo. (Selma P. Nonato)

E os pais que estão nas ruas trabalhando, não vão para casa onde estão os filho? Não correm risco, já que trabalhar é necessário para os pais? As ruas estão cheias de crianças, mas só se pega o vírus na escola… (Lily Faria)

Temos que tomar todos os cuidados, porém o poder público não está tomando. Pouquíssimas escolas têm condições de oferecer espaços adequados para tentar evitar a contaminação dos alunos e funcionários. Salas pequenas com lotação máxima, banheiros quebrados, sempre com falta de material de higiene. Eles falam em protocolo para voltar às aulas, mas não fazem as obras de infraestrutura necessárias. (Andréia Jordão)

Parlamentares pedem que ministro da Educação seja investigado por homofobia (Brasil, 24/09). Meu Deus, que ministro da Educação, um pior que outro. Quanta ignorância. Quanta intolerância. (Jociane Sossai Brandao) . Meu Deus, que ministro da Educação, um pior que outro. Quanta ignorância. Quanta intolerância.