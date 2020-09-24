Alunos protestam contra o retorno das aulas presenciais no ES

Alunos da rede estadual protestam contra a volta às aulas no ES Crédito: Roger Santana | TV Gazeta

Cerca de 20 estudantes da rede estadual participam de uma manifestação em frente ao Palácio Anchieta, no Centro de Vitória , no início da noite desta quinta-feira (24). De acordo com a Polícia Militar , que acompanha o movimento, não há interdição do trânsitito no local.

Segundo apuração da TV Gazeta, que foi até o local, os estudantes espalharam bonecos, representando os alunos, com cruzes pretas na base da escadaria do Palácio. Ao lado dos bonecos, um cartaz diz "escolas fechadas, vidas preservadas".

Alunos da rede estadual protestam contra a volta às aulas no ES Crédito: Roger Santana | TV Gazeta

EXPECTATIVAS DO GOVERNO

Antes, outubro aparecia como uma expectativa do governo para a volta às aulas, mas, agora, o secretário ressalta que os indicadores da Covid-19 no Estado apontam, de fato, na direção do retorno da educação básica (do infantil ao ensino médio). O retorno, entretanto, seria gradativo e, na primeira fase, de no máximo 30% dos 250 mil alunos.

De acordo com secretário de Educação do Estado a volta às salas de aula seria gradativa para os 250 mil alunos da rede estadual Crédito: Freepik

A avaliação de Nésio Fernandes foi apresentada em um debate promovido pelo Laboratório de Gestão da Educação Básica do Espírito Santo (Lagebes), da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) , na noite de quarta-feira (23). Durante a apresentação na live "SOS Escolas: o retorno presencial é seguro?", o secretário contextualizou a situação atual do Estado para o risco de transmissão do coronavírus.

Ele lembrou que as escolas foram fechadas quando, no Espírito Santo , havia apenas oito casos confirmados da Covid-19 e a decisão pela volta sempre esteve associada às condições sanitárias e a estrutura para atendimento a quadros graves da doença.

50 CIDADES NÃO DEVEM VOLTAR ÀS AULAS PRESENCIAIS ESTE ANO