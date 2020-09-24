Alunos protestam contra o retorno das aulas presenciais no ES

Cerca de 20 estudantes da rede estadual participam de uma manifestação em frente ao Palácio Anchieta, no Centro de Vitória, no início da noite desta quinta-feira (24). De acordo com a Polícia Militar, que acompanha o movimento, não há interdição do trânsitito no local.
Segundo apuração da TV Gazeta, que foi até o local, os estudantes espalharam bonecos, representando os alunos, com cruzes pretas na base da escadaria do Palácio. Ao lado dos bonecos, um cartaz diz "escolas fechadas, vidas preservadas".
EXPECTATIVAS DO GOVERNO
Na última quarta-feira (23), o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, assegurou que o Espírito Santo está caminhando para a retomada das atividades presenciais nas escolas a partir do próximo mês.
Antes, outubro aparecia como uma expectativa do governo para a volta às aulas, mas, agora, o secretário ressalta que os indicadores da Covid-19 no Estado apontam, de fato, na direção do retorno da educação básica (do infantil ao ensino médio). O retorno, entretanto, seria gradativo e, na primeira fase, de no máximo 30% dos 250 mil alunos.
A avaliação de Nésio Fernandes foi apresentada em um debate promovido pelo Laboratório de Gestão da Educação Básica do Espírito Santo (Lagebes), da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), na noite de quarta-feira (23). Durante a apresentação na live "SOS Escolas: o retorno presencial é seguro?", o secretário contextualizou a situação atual do Estado para o risco de transmissão do coronavírus.
Ele lembrou que as escolas foram fechadas quando, no Espírito Santo, havia apenas oito casos confirmados da Covid-19 e a decisão pela volta sempre esteve associada às condições sanitárias e a estrutura para atendimento a quadros graves da doença.
50 CIDADES NÃO DEVEM VOLTAR ÀS AULAS PRESENCIAIS ESTE ANO
Mesmo com a perspectiva de autorização do governo do Estado para a retomada das atividades presenciais da educação básica a partir de outubro, em mais de 50 municípios do Espírito Santo o processo caminha para outra direção: manter apenas as aulas remotas até o final de 2020.
É o que indica um levantamento feito pela União dos Dirigentes Municipais de Educação do Espírito Santo (Undime-ES), na última semana, para ter um panorama do quadro no Estado. Dos 78 municípios capixabas, 69 responderam aos questionamentos da entidade e, destes, somente 22% manifestaram a intenção de voltar às aulas presenciais ainda este ano da educação infantil e do ensino fundamental caso o governo autorize. O funcionamento das escolas foi suspenso em março devido à crise sanitária provocada pela Covid-19.