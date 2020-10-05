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Presidente dos EUA

Trump testou positivo para a Covid na quinta e omitiu informação, diz jornal

Donald Trump realizou um teste rápido na tarde de quinta (1) e recebeu o resultado positivo antes de participar de um programa da Fox News, no qual omitiu a informação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 out 2020 às 07:28

Publicado em 05 de Outubro de 2020 às 07:28

fonte familiarizada com a saúde de Donald Trump disse a jornalistas que a condição do presidente dos EUA é crítica
Segundo fontes próximas, Donald Trump já havia testado positivo para a Covid-19 na quinta-feira (1) Crédito: Reuters/Folhapress
O presidente Donald Trump já havia testado positivo para a Covid-19 na quinta-feira (1) passada pela tarde e não revelou o resultado enquanto esperava uma contraprova, disseram fontes próximas ao presidente neste domingo (4), ao jornal The Wall Street Journal.
Trump realizou um teste rápido na tarde de quinta-feira e recebeu o resultado positivo antes de participar de um programa da Fox News, no qual omitiu a informação. Mas, de acordo com os protocolos da Casa Branca, ele precisava realizar outro teste, mais profundo, considerado mais confiável.
Durante o programa, ele confirmou que uma de suas assessoras mais próximas, Hope Hicks havia testado positivo para a Covid. Como o presidente havia viajado diversas vezes acompanhado de Hope Hicks nos últimos dias, ele foi questionado durante o programa sobre a sua situação. Trump então disse que receberia o resultado do teste na noite de quinta ou na manhã de sexta-feira.
Segundo o Wall Street Journal, conforme pessoas próximas ao presidente foram informando que estavam com a Covid-19, Trump pediu a um assessor próximo que não revelasse a informação sobre seu primeiro teste. "Não conte a ninguém".
O presidente americano tornou público que havia se contaminado com o novo coronavírus apenas na manhã da sexta-feira pelo Twitter.

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