Trump testou positivo para a Covid na quinta e omitiu informação, diz jornal

Segundo fontes próximas, Donald Trump já havia testado positivo para a Covid-19 na quinta-feira (1) Crédito: Reuters/Folhapress

O presidente Donald Trump já havia testado positivo para a Covid-19 na quinta-feira (1) passada pela tarde e não revelou o resultado enquanto esperava uma contraprova, disseram fontes próximas ao presidente neste domingo (4), ao jornal The Wall Street Journal.

Trump realizou um teste rápido na tarde de quinta-feira e recebeu o resultado positivo antes de participar de um programa da Fox News, no qual omitiu a informação. Mas, de acordo com os protocolos da Casa Branca, ele precisava realizar outro teste, mais profundo, considerado mais confiável.

Durante o programa, ele confirmou que uma de suas assessoras mais próximas, Hope Hicks havia testado positivo para a Covid. Como o presidente havia viajado diversas vezes acompanhado de Hope Hicks nos últimos dias, ele foi questionado durante o programa sobre a sua situação. Trump então disse que receberia o resultado do teste na noite de quinta ou na manhã de sexta-feira.

Segundo o Wall Street Journal, conforme pessoas próximas ao presidente foram informando que estavam com a Covid-19, Trump pediu a um assessor próximo que não revelasse a informação sobre seu primeiro teste. "Não conte a ninguém".