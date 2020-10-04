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Com Covid-19

Médico sugere que Trump precisou de oxigênio e que alta pode ocorrer nesta segunda

Chefe da equipe médica volta a dar respostas evasivas em coletiva, mas diz que estado de saúde do presidente está evoluindo positivamente
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 out 2020 às 15:14

Publicado em 04 de Outubro de 2020 às 15:14

Presidente Donald Trump e a primeira-dama Melania Trump
Presidente Donald Trump e a primeira-dama Melania Trump Crédito: Reuters/Folhapress
O chefe da equipe médica responsável pelo atendimento ao presidente Donald Trump dos EUA voltou a dar respostas evasivas sobre o uso de oxigênio suplementar pelo líder americano.
Questionado durante entrevista coletiva neste domingo (4), Sean Conley, médico da Casa Branca, evitou novamente uma resposta definitiva e disse que precisara checar a informação com a equipe de enfermagem do hospital militar Walter Reed, onde Trump está internado desde a última sexta-feira (2). "Se ele usou [oxigênio suplementar], foi algo muito limitado", disse Conley.
Os médicos também voltaram a afirmar que o estado de saúde do presidente está evoluindo positivamente. Segundo Conley, Trump pode receber alta e voltar para a Casa Branca nesta segunda-feira (5).
Conley informou ainda que Trump começou no sábado (3) um tratamento com dexametasona, medicamento que, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), só é recomendado para casos severos de Covid-19.
Cientistas da Universidade de Oxford anunciaram, em junho, que a dexametasona reduz a mortalidade nos casos mais graves de Covid-19, a partir de ensaio clínico com 6.000 pacientes.
Trump também está sendo submetido tratamentos com outros dois medicamentos, segundo a equipe médica do hospital militar Walter Reed. Neste sábado, o presidente tomou a segunda dose de remdesivir, antiviral criado para combater o ebola e autorizado para uso emergencial em pacientes infectados pelo coronavírus.
Os médicos também deram a Trump o coquetel conhecido como REGN-COV2, uma combinação de cópias sintéticas de anticorpos humanos. O medicamento emula a função do sistema imunológico para combater os vírus e vem sendo estudado para uso em pacientes nos estágios iniciais da Covid-19.
Melania Trump, a primeira-dama, também foi diagnosticada com a doença, mas não está internada. Ela tem sintomas leves e está isolada na Casa Branca.

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