Médico diz que Trump 'continua indo bem', mas ainda não está fora de perigo

Donald Trump, presidente dos EUA, foi diagnosticado com Covid-19 Crédito: EVAN VUCCI/ESTADÃO CONTEÚDO

O mais recente boletim divulgado pela Casa Branca sobre a saúde de Donald Trump afirma que o presidente americano "continua indo bem", mas não está fora de perigo.

De acordo com o comunicado, assinado pelo médico do presidente, Sean Conley, Trump teve "progresso significativo desde o diagnóstico" de Covid-19 e permanece sem febre e sem necessidade de oxigênio suplementar.

A equipe médica, entretanto, continua "cautelosamente otimista", informa a Casa Branca. Segundo o documento, Trump recebeu a segunda dose de remdesivir na noite deste sábado e não teve nenhuma complicação no tratamento.

O medicamento é um antiviral criado inicialmente para combater o vírus ebola, mas tem sido usado de forma emergencial para tratamento de pacientes com coronavírus.

O memorando também afirma que Trump passou a maior parte da tarde do sábado (3) "conduzindo negócios".