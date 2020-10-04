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Com Covid-19

Médico diz que Trump 'continua indo bem', mas ainda não está fora de perigo

Segundo boletim médico, presidente americano teve 'progresso significativo desde o diagnóstico' e permanece sem febre e sem necessidade de oxigênio suplementar

Publicado em 04 de Outubro de 2020 às 12:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 out 2020 às 12:26
Donald Trump, presidente dos EUA, foi diagnosticado com Covid-19
Donald Trump, presidente dos EUA, foi diagnosticado com Covid-19 Crédito: EVAN VUCCI/ESTADÃO CONTEÚDO
O mais recente boletim divulgado pela Casa Branca sobre a saúde de Donald Trump afirma que o presidente americano "continua indo bem", mas não está fora de perigo.
De acordo com o comunicado, assinado pelo médico do presidente, Sean Conley, Trump teve "progresso significativo desde o diagnóstico" de Covid-19 e permanece sem febre e sem necessidade de oxigênio suplementar.
A equipe médica, entretanto, continua "cautelosamente otimista", informa a Casa Branca. Segundo o documento, Trump recebeu a segunda dose de remdesivir na noite deste sábado e não teve nenhuma complicação no tratamento.
O medicamento é um antiviral criado inicialmente para combater o vírus ebola, mas tem sido usado de forma emergencial para tratamento de pacientes com coronavírus.
O memorando também afirma que Trump passou a maior parte da tarde do sábado (3) "conduzindo negócios".
Nas redes sociais, a Casa Branca divulgou imagens do presidente na sala de conferências do hospital militar Walter Reed. Segundo a publicação, Trump, que aparece segurando papéis e uma caneta, estava trabalhando.

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