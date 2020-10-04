Trump será substituído por familiares e Pence em eventos de campanha

Trump tem 74 anos e está no chamado grupo de risco, por ter mais de 65 anos e ser obeso Crédito: Reuters/Folhapress

O presidente norte-americano, Donald Trump , será substituído por familiares e pelo vice-presidente, Mike Pence, em eventos de campanha a partir de quarta (7), de acordo com comunicado oficial da campanha republicana.

Trump está internado no hospital militar Walter Reed, em Maryland, para se tratar da covid-19, cujo diagnóstico ele revelou na sexta-feira (2). Para que a campanha continue, Pence e filhos do presidente o substituirão em eventos presenciais que contariam com a presença do candidato à reeleição.

A mudança está sendo chamada de "Operação Maga", uma referência ao slogan "Make America Great Again" (torne a América grande de novo).

"A operação Maga vai empolgar todo o sistema Maga a manter a campanha do presidente a toda velocidade até que nosso comandante volte à pista", afirmou em comunicado Bill Stepien, chefe da campanha à reeleição do republicano.

Segundo ele, os eleitores serão engajados a mostrar ainda mais apoio a Trump, colocando bandeiras e placas em suas casas.

Mike Pence deve começar a visitar Estados considerados chave na eleição, como o Arizona, após o debate entre candidatos a vice na próxima quarta, no Utah. A partir deste dia, membros da família Trump e de grupos pró-presidente também participarão de eventos.

VÍDEO

Em vídeo postado no início da noite no Twitter, o presidente Donald Trump, que anunciou na sexta-feira (2) estar com Covid-19, disse que os próximos dias serão o verdadeiro teste.

"Eu cheguei aqui, não estava me sentindo tão bem, agora estou me sentindo muito melhor", disse Trump, em vídeo filmado no hospital militar Walter Reed, onde ele está internado.

No vídeo de 4 minutos, o presidente americano estava pálido e com aparência cansada, mas não usava cânula nasal de oxigênio. "Os próximos dias são o verdadeiro teste, então vamos ver o que vai acontecer nos próximos dois dias."

Ao longo do dia, circularam inúmeras informações contraditórias sobre a saúde de Trump. Os médicos da Casa Branca afirmaram que eles estava muito bem, enquanto o chefe de gabinete do presidente, Mark Meadows, chegou a dizer que os sinais vitais do presidente "eram muito preocupantes" nas primeiras 24 horas e que as pórximas 48 horas seriam críticas.

No vídeo, Trump disse que espera voltar e finalizar a campanha eleitoral. Ele afirmou que tinha a alternativa de ficar na Casa Branca, isolar-se, não sair e não ver ninguém, mas não quis. "Eu não podia ficar trancado em um quarto no andar de cima, totalmente seguro, e pensar, o que acontecer, aconteceu. Não posso fazer isso. Um líder precisa enfrentar os problemas."