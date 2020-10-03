Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Trump teria apresentado sinais 'muito preocupantes', mas melhorado no hospital
Covid-19

Trump teria apresentado sinais 'muito preocupantes', mas melhorado no hospital

Questionado pelos jornalistas, o médico da Casa Branca disse apenas que o republicano não tem dificuldade para respirar, mas evitou dar uma previsão de alta
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 out 2020 às 18:45

Publicado em 03 de Outubro de 2020 às 18:45

Donald Trump teria apresentado sinais vitais
Donald Trump teria apresentado sinais vitais "muito preocupantes" antes de ser internado no hospital militar Walter Reed Crédito: Reuters/Folhapress
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, teria apresentado sinais vitais "muito preocupantes" antes de ser internado no hospital militar Walter Reed, na noite de sexta (2), após testar positivo para a Covid-19, afirma uma fonte da Associated Press, que acrescentou que sua condição de saúde melhorou desde então.
Neste sábado, durante entrevista coletiva para explicar o quadro do presidente, o médico da Casa Branca Sean Conley afirmou que Trump está "muito bem" e não necessita suporte de oxigênio. Ele, entretanto, não respondeu se o mandatário precisou da suplementação em algum momento. Questionado pelos jornalistas, Conley disse apenas que o republicano não tem dificuldade para respirar, mas evitou dar uma previsão de alta.

Veja Também

Médico de Trump indica que diagnóstico ocorreu um dia antes e depois volta atrás

Trump recebeu oxigênio na sexta antes de ser internado, diz NYT

Trump é medicado com remdesivir em tratamento contra a Covid-19

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados