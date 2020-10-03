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Tomando remdesivir

Médico diz que Trump está 'muito bem', mas não dá previsão de alta

Presidente dos Estados Unidos é medicado com remdesivir
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 out 2020 às 14:08

Publicado em 03 de Outubro de 2020 às 14:08

O presidente dos EUA, Donald Trump
O presidente dos EUA, Donald Trump Crédito: Isac Nóbrega | PR
Sean Conley, médico do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou há pouco que o presidente está "indo muito bem" após ser internado ontem no hospital militar Walter Reed, diagnosticado com a Covid-19.
Segundo o médico da Casa Branca, Trump não tem dificuldades para respirar no momento e não apresentou febre nas últimas horas, mas ainda tem tosse leve e "um pouco de congestão nasal". Entrevistado pela imprensa americana na porta do hospital, Conley preferiu não dar um prazo para alta do republicano.
A equipe médica de Trump também informou que o presidente dos EUA não está recebendo suplementação de oxigênio. "Decidimos trazer o presidente para o Walter Reed por precaução e oferecer tudo o que há de mais moderno no combate ao coronavírus, para que possamos ter acesso e poder determinar a progressão da doença", disse Conley. De acordo com Conley, Trump se encontra de "ótimo humor" e afirma estar apto a andar sozinho.

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