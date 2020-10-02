Trump continua cansado, mas de bom humor, diz boletim da Casa Branca

A Casa Branca informou que o republicano está sendo tratado com um coquete de anticorpos chamado de Regeneron, além de zinco, vitamina D e aspirina. Segundo a nota, Melania Trump "permanece bem" e tem "apenas uma tosse leve e dor de cabeça".

O presidente dos Estados Unidos informou na madrugada desta sexta-feira que ele e a primeira-dama Melania Trump haviam testado positivo para Covid-19, por meio de sua conta oficial no Twitter. O candidato do Partido Democrata à presidência, Joe Biden, que esteve em um debate com Trump na terça-feira (29), testou negativo.