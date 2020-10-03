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Com coronavírus

Trump tuíta de hospital após ser internado: 'Estou bem, eu acho'

O presidente dos Estados Unidos já desembarcou no hospital onde deverá passar os próximos dias trabalhando normalmente, segundo sua assessoria

Publicado em 03 de Outubro de 2020 às 08:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 out 2020 às 08:59
Donald Trump
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump foi diagnosticado com a Covid-19 Crédito: Reuters/Folhapress
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se manifestou pela primeira vez, após ser internado no hospital militar Walter Reed, na noite de ontem, diagnosticado com a Covid-19. Pelo Twitter, o republicano publicou na madrugada deste sábado (horário de Brasília) a seguinte mensagem: "Estou bem, eu acho. Obrigado a todos!".
Antes de ser encaminhado ao hospital, que fica nos arredores de Washington, Trump já havia publicado um vídeo, na mesma rede social, dizendo que "achava que estava muito bem" e que a internação foi feita para garantir que "tudo dê certo".
Apesar de estar internado, Trump não passou o exercício do cargo para o vice-presidente Mike Pence. Em plena campanha eleitoral pela reeleição, o presidente americano vai despachar diretamente do hospital.
O seu adversário, o democrata Joe Biden, desejou melhoras a Trump e à primeira-dama Melania, que também testou positivo para o novo coronavírus. "Jill (mulher de Biden) e eu enviamos nossos votos para uma pronta recuperação ao presidente Trump e à primeira-dama Melania Trump. Vamos continuar rezando pela saúde e segurança do presidente e sua família", escreveu Biden no Twitter.

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