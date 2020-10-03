Trump tuíta de hospital após ser internado: 'Estou bem, eu acho'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump foi diagnosticado com a Covid-19 Crédito: Reuters/Folhapress

Antes de ser encaminhado ao hospital, que fica nos arredores de Washington, Trump já havia publicado um vídeo, na mesma rede social, dizendo que "achava que estava muito bem" e que a internação foi feita para garantir que "tudo dê certo".

Apesar de estar internado, Trump não passou o exercício do cargo para o vice-presidente Mike Pence. Em plena campanha eleitoral pela reeleição, o presidente americano vai despachar diretamente do hospital.