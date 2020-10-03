Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Trump é medicado com remdesivir em tratamento contra a Covid-19
Saúde

Trump é medicado com remdesivir em tratamento contra a Covid-19

O republicano, que foi internado no hospital militar Walter Reed  nesta sexta (2), afirmou horas depois nas redes sociais que está se sentindo 'bem'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 out 2020 às 11:56

Publicado em 03 de Outubro de 2020 às 11:56

Donald Trump
Donald Trump também recebeu um coquetel de anticorpos neutralizantes da Regeneron Pharmaceuticals, que ainda está sendo estudado Crédito: Brazil Photo Press/Folhapress
A Casa Branca informou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está tomando o medicamento remdesivir como parte do seu tratamento para se curar da Covid-19. O republicano, que foi internado no hospital militar Walter Reed nesta sexta-feira(2), afirmou horas depois nas redes sociais que está se sentindo "bem".  Apesar da internação, ele continua como presidente em exercício. 
O remdesivir foi o primeiro remédio a ser aprovado para uso emergencial no tratamento de casos do novo coronavírus pela FDA (sigla em inglês para a agência regulatória de alimentos e medicamentos no país), voltado para pacientes com infecções mais graves. Estudos clínicos apontaram que o medicamento pode reduzir o tempo de recuperação para pacientes hospitalizados.
Trump também recebeu um coquetel de anticorpos neutralizantes da Regeneron Pharmaceuticals, que ainda está sendo estudado e passa por testes para ser usado em pacientes que ainda não foram hospitalizados e apresentam formas mais moderadas da doença.
Em nota publicada neste sábado, o médico de Trump, Sean Conley, afirmou que o presidente não necessita de suplementação de oxigênio até o momento. Fonte: Dow Jones Newswires.

Veja Também

Trump tuíta de hospital após ser internado: "Estou bem, eu acho"

Trump continua cansado, mas de bom humor, diz boletim da Casa Branca

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Dólar de volta a R$ 5 surpreende, mas deveria?
Imagem de destaque
Lua hoje: veja qual é a fase lunar desta segunda-feira, 13 de abril de 2026
Imagem de destaque
Em missa no Convento, padre critica ações policiais no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados