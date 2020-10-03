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Coronavírus

Médico de Trump indica que diagnóstico ocorreu um dia antes e depois volta atrás

Durante entrevista, o médico afirmou que Trump estava 'há apenas 72 horas com o diagnóstico', ou seja, o presidente teria recebido o diagnóstico na manhã de quarta (30)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 out 2020 às 16:52

Publicado em 03 de Outubro de 2020 às 16:52

Sean Conley é o médico da Casa Branca
Sean Conley é o médico da Casa Branca Crédito: Reuters/Folhapress
O médico da Casa Branca, Sean Conley, indicou durante uma entrevista coletiva neste sábado (3) que o presidente recebeu o diagnóstico de coronavírus na quarta (30), mais de 24 horas antes da situação ser revelada ao público.
Horas depois, porém, a Casa Branca emitiu um comunicado em que Conley afirma que se enganou e que o diagnóstico aconteceu na noite de quinta (1º) -o anúncio para o público foi feito na madrugada de sexta (2).
Durante a entrevista sobre a situação de Trump na manhã deste sábado, o médico afirmou que Trump estava "há apenas 72 horas com o diagnóstico", ou seja, o presidente teria recebido o diagnóstico na manhã de quarta (30).
A frase dele imediatamente levou a uma série de especulações na imprensa americana, com a possibilidade do presidente ter escondido o diagnóstico do público por mais de um dia.
Mas na errata divulgada pela Casa Branca, Conley afirma que cometeu um equivoco. Segundo o médico, o correto seria dizer que Trump está em seu terceiro dia com coronavírus - quinta, sexta e sábado.

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