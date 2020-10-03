Fonte familiarizada com saúde de Trump diz que situação é critica, diz imprensa americana

Fonte familiarizada com a saúde de Donald Trump disse a jornalistas que a condição do presidente dos EUA é crítica Crédito: Reuters/Folhapress

Segundo ela, as próximas 48 horas serão vitais e ainda não está claro como será a recuperação de Trump.

A informação foi repassada via "pool" - o grupo de jornalistas que tem acesso direto aos eventos oficiais e é responsável por distribuir informações da Casa Branca aos demais repórteres. Inicialmente, a fonte de informação não foi identificada.