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Fonte familiarizada com saúde de Trump diz que situação é critica, diz imprensa americana

Segundo a fonte, as próximas 48 horas serão vitais e ainda não está claro como será a recuperação de Trump
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 out 2020 às 15:26

Publicado em 03 de Outubro de 2020 às 15:26

fonte familiarizada com a saúde de Donald Trump disse a jornalistas que a condição do presidente dos EUA é crítica
Fonte familiarizada com a saúde de Donald Trump disse a jornalistas que a condição do presidente dos EUA é crítica Crédito: Reuters/Folhapress
Logo após o médico da Casa Branca afirmar que Donald Trump "está muito bem", uma fonte familiarizada com a saúde do presidente disse a jornalistas que a condição do republicano é crítica.
Segundo ela, as próximas 48 horas serão vitais e ainda não está claro como será a recuperação de Trump.
A informação foi repassada via "pool" - o grupo de jornalistas que tem acesso direto aos eventos oficiais e é responsável por distribuir informações da Casa Branca aos demais repórteres. Inicialmente, a fonte de informação não foi identificada.
A rede de TV CNN e o jornal britânico The Guardian, porém, indicaram que a fonte provavelmente é o chefe de gabinete de Trump, Mark Meadows, que foi visto falando com os jornalistas logo após o fim da entrevista coletiva de Sean Conley, o médico da Casa Branca.

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