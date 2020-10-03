Trump recebeu oxigênio na sexta antes de ser internado, diz NYT

O presidente dos EUA, Donald Trump, recebeu oxigênio suplementar após enfrentar complicações devido à Covid-19 Crédito: Reuters/Folhapress

O presidente americano, Donald Trump , recebeu oxigênio suplementar na sexta-feira (3) na Casa Branca após enfrentar complicações causadas pelo coronavírus

A informação foi divulgada neste sábado (3) pelo jornal The New York Times, que afirmou ainda que a situação dos sinais vitais do republicano são preocupantes.

Os médicos teriam decidido internar Trump em um hospital militar exatamente após ele ter recebido o oxigênio.

De acordo com a publicação, o presidente americano não está fora de perigo.

As informações divulgadas pelo New York Times traçam um cenário bem diferente do indicado pelo médico da Casa Branca, Sean Conley.

Em entrevista coletiva na manhã deste sábado, Conley se mostrou otimista e disse que Trump está "muito bem".