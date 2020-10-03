Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Trump recebeu oxigênio na sexta antes de ser internado, diz NYT
Coronavírus

Trump recebeu oxigênio na sexta antes de ser internado, diz NYT

Os médicos teriam decidido internar Trump em um hospital militar exatamente após ele ter recebido o oxigênio
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 out 2020 às 15:20

Publicado em 03 de Outubro de 2020 às 15:20

O presidente dos EUA, Donald Trump, recebeu oxigênio suplementar após enfrentar complicações devido à Covid-19
O presidente dos EUA, Donald Trump, recebeu oxigênio suplementar após enfrentar complicações devido à Covid-19 Crédito: Reuters/Folhapress
O presidente americano, Donald Trump, recebeu oxigênio suplementar na sexta-feira (3) na Casa Branca após enfrentar complicações causadas pelo coronavírus.
A informação foi divulgada neste sábado (3) pelo jornal The New York Times, que afirmou ainda que a situação dos sinais vitais do republicano são preocupantes.
Os médicos teriam decidido internar Trump em um hospital militar exatamente após ele ter recebido o oxigênio.
De acordo com a publicação, o presidente americano não está fora de perigo.
As informações divulgadas pelo New York Times traçam um cenário bem diferente do indicado pelo médico da Casa Branca, Sean Conley.
Em entrevista coletiva na manhã deste sábado, Conley se mostrou otimista e disse que Trump está "muito bem".
Ele afirmou ainda que o presidente não está recebendo oxigênio suplementar neste sábado (3), mas não quis comentar se ele não recebeu em outro momento do tratamento.

Veja Também

Médico diz que Trump está "muito bem", mas não dá previsão de alta

Trump é medicado com remdesivir em tratamento contra a Covid-19

Trump tuíta de hospital após ser internado: "Estou bem, eu acho"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A IA não aconteceu. A IA não está acontecendo. A IA não vai acontecer
Abertura da exposição ''Amazônia'', do renomado fotógrafo Sebastião Salgado
Cais das Artes insere o Espírito Santo no mundo
Instituto Ponte reúne empresários do ES e do país no Ponte Day em São Paulo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados