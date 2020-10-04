Em vídeo, Trump diz que próximos dias serão 'verdadeiro teste'

O presidente dos EUA, Donald Trump, recebeu oxigênio suplementar após enfrentar complicações devido à Covid-19 Crédito: Reuters/Folhapress

Em vídeo postado no início da noite no Twitter, o presidente Donald Trump , que anunciou na sexta-feira (2) estar com covid-19, disse que os próximos dias serão o verdadeiro teste.

"Eu cheguei aqui, não estava me sentindo tão bem, agora estou me sentindo muito melhor", disse Trump, em vídeo filmado no hospital militar Walter Reed, onde ele está internado. No vídeo de 4 minutos, o presidente americano estava pálido e com aparência cansada, mas não usava cânula nasal de oxigênio. "Os próximos dias são o verdadeiro teste, então vamos ver o que vai acontecer nos próximos dois dias."

No vídeo, Trump disse que espera voltar e finalizar a campanha eleitoral. Ele afirmou que tinha a alternativa de ficar na Casa Branca, isolar-se, não sair e não ver ninguém, mas não quis. "Eu não podia ficar trancado em um quarto no andar de cima, totalmente seguro, e pensar, o que acontecer, aconteceu. Não posso fazer isso. Um líder precisa enfrentar os problemas."