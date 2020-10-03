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Trump diz pelo Twitter que EUA querem e precisam de estímulos

Em outra postagem, Trump afirmou que com a ajuda dos profissionais do hospital Walter Reed, está se sentindo bem
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 out 2020 às 17:03

Publicado em 03 de Outubro de 2020 às 17:03

Donald Trump voltou a postar em sua conta oficial no Twitter na tarde deste sábado (3)
Donald Trump voltou a postar em sua conta oficial no Twitter na tarde deste sábado (3) Crédito: Reuters/Folhapress
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a postar em sua conta oficial no Twitter na tarde deste sábado (3). Ele, que está internado no hospital militar Walter Reed, em Maryland, para se tratar da Covid-19, afirmou que o Congresso precisa trabalhar em conjunto para aprovar um pacote de estímulos fiscais à economia americana.
"Nosso grande país quer e precisa de estímulos. Trabalhem juntos (Congresso) e façam isso acontecer. Obrigado!", escreveu o presidente em postagem feita há pouco.
Democratas e republicanos têm divergido nas discussões para uma nova rodada de estímulos fiscais. Na sexta (2), a presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, a democrata Nancy Pelosi, afirmou em carta a democratas que há "divergências significativas" nas discussões com a Casa Brande por uma nova rodada de estímulos, que poderia chegar a US$ 2,2 trilhões.
Em outra postagem, Trump afirmou que com a ajuda dos profissionais do hospital Walter Reed, está se sentindo bem. "Médicos, enfermeiros e todos os grandes profissionais do Centro Médico Walter Reed, e outros de instituições igualmente incríveis que se juntaram a eles, são incríveis!!! Um progresso tremendo tem sido feito ao longo dos últimos seis meses na luta contra essa praga", afirmou.

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