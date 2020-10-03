Trump diz pelo Twitter que EUA querem e precisam de estímulos

"Nosso grande país quer e precisa de estímulos. Trabalhem juntos (Congresso) e façam isso acontecer. Obrigado!", escreveu o presidente em postagem feita há pouco.

Democratas e republicanos têm divergido nas discussões para uma nova rodada de estímulos fiscais. Na sexta (2), a presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, a democrata Nancy Pelosi, afirmou em carta a democratas que há "divergências significativas" nas discussões com a Casa Brande por uma nova rodada de estímulos, que poderia chegar a US$ 2,2 trilhões.