Veja perguntas e respostas sobre o estado de saúde de Trump

O presidente Donald Trump foi diagnosticado com Covid-19 Crédito: Reuters/Folhapress

A equipe de médicos que está tratando o presidente Donald Trump , diagnosticado com Covid-19 , e funcionários da Casa Branca têm dados declarações contraditórias e vagas sobre o estado de saúde do republicano.

Enquanto os médicos disseram em entrevista coletiva que Trump está passando muito bem, o chefe de gabinete do presidente, Mark Meadows, chegou a dizer que "os sinais vitais do presidente tinham sido muito preocupantes nas últimas 24 horas e as próximas 48 horas serão críticas para seu tratamento". Posteriormente, o mesmo Meadows disse que Trump estava "passando muito bem".

Veja o que já se sabe sobre o estado de saúde do presidente, e quais são as dúvidas.

Como o presidente Donald Trump pegou Covid-19? Acredita-se que ele pode ter contraído o vírus de uma assessora, Hope Hicks, que começou a apresentar sintomas de Covid-19 na quarta-feira (30). Mas já há dez pessoas do entorno do presidente contaminadas, e sete delas participaram de um evento na Casa Branca no último final de semana, em que Trump anunciou sua escolha para a Suprema Corte, a juíza Amy Coney Barrett. Segundo Chris Christie, conselheiro da campanha de Trump que é um dos contaminados, nenhuma das seis pessoas que se reuniram com Trump para a preparação para o debate de terça-feira (29) estava usando máscara, entre elas, Hicks. Há quantos dias ele está com a doença? O médico de Trump, Sean Conley, afirmou na manhã de sábado que o presidente havia recebido o diagnóstico de Covid-19 há 72 horas. Isso significaria que Trump já sabia que tinha a doença quando fez um comício em Minnesota na quarta-feira (30) , sem usar máscara e cumprimentando apoiadores, e no evento de arrecadação de recursos em Nova Jersey na quinta-feira (1º) -onde, novamente teria exposto pessoas a contaminação.

Trump só divulgou que tinha recebido o diagnóstico de Covid na madrugada de sexta-feira (2). Depois, um integrante da Casa Branca disse que o médico ser equivocou, e que Trump foi diagnosticado na quinta-feira (1) à noite. Mas outro médico da equipe que trata o presidente, Brian Garibaldi, afirmou no sábado de manhã que Trump havia começado a ser tratado 48 horas antes, o que seria por volta de meio-dia de quinta-feira -antes, portanto, do momento em que oficiais da Casa Branca afirmam que ele recebeu o diagnóstico.

Donald Trump faz parte do grupo de risco? Sim, ele tem 74 anos (pessoas acima de 65 anos têm maior risco de complicações da Covid-19), é obeso (115 quilos) e sedentário, todos fatores de risco.

Qual é o estado de saúde de Trump? Integrantes da equipe médica da Casa Branca afirmaram que Trump não tem febre, "passa muito bem" e que estão "cuidadosamente otimistas". Trump escreveu no Twitter que estava se sentindo bem. Mas o chefe de gabinete de Trump, Mark Meadows, afirmou para jornalistas que cobrem a Casa Branca que "os sinais vitais do presidente foram muito preocupantes nas últimas 24 horas e as próximas 48 horas serão críticas para seu tratamento. Ainda não estamos em um caminho claro para a recuperação total. "

Meadows deu as informações em uma entrevista apenas "in background", em que não se deve identificar a fonte da informação. Mas alguns veículos de imprensa resolveram identificá-lo após ele divulgar informações contraditórias. Após a entrevista, o mesmo Meadows afirmou aos repórteres que Trump estava "passando muito bem" e que ele havia se encontrado com o presidente "várias vezes" no sábado. "Ele saiu da cama e está pedindo para revisar alguns documentos", disse. Segundo o chefe de gabinete, os médicos estão "muito satisfeitos" com os sinais vitais de Trump.