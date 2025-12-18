Disque-Denúncia passará a ter canal de atendimento via WhatsApp; veja número

O Disque-Denúncia 181 do Espírito Santo passará a contar com um novo canal de denúncias anônimas, agora pelo WhatsApp. A informação foi divulgada pela Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), nesta quinta-feira (18). Ainda segundo a pasta, o sistema contará com a tecnologia de Inteligência Artificial para receber, processar e dar encaminhamento a todos os tipos de denúncias, da mesma forma como ocorre no telefone 181 e no site disquedenuncia181.es.gov.br.