Disque-Denúncia passará a ter canal de atendimento via WhatsApp; veja número
O Disque-Denúncia 181 do Espírito Santo passará a contar com um novo canal de denúncias anônimas, agora pelo WhatsApp. A informação foi divulgada pela Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), nesta quinta-feira (18). Ainda segundo a pasta, o sistema contará com a tecnologia de Inteligência Artificial para receber, processar e dar encaminhamento a todos os tipos de denúncias, da mesma forma como ocorre no telefone 181 e no site disquedenuncia181.es.gov.br.
De acordo com a Sesp, o número do WhatsApp do Disque Denúncia 181 é (27) 99253-8181. Ao mandar um "Oi" para o canal, o cidadão é atendido pela Duda, a Inteligência Artificial do Disque-Denúncia, que dará o passo a passo para a realização da denúncia. Veja o teste que fizemos abaixo:
Mais detalhes sobre o novo canal serão repassados em uma coletiva de imprensa, nesta quinta-feira (18).