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Coronavírus

Covid-19: EUA registram 50 mil casos em 24h; Reino Unido aumenta restrições

Em proporções, os Estados Unidos têm 2.209 casos do novo coronavírus a cada 100 mil pessoas, e 63 mortes a cada 100 mil
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 out 2020 às 17:57

Publicado em 03 de Outubro de 2020 às 17:57

Coronavírus - Covid19
Foram 301.539 casos de Covid-19 confirmados nos EUA nos últimos sete dias Crédito: Thor Deichmann/Pixabay
Os Estados Unidos registraram 50.160 novos casos da Covid-19 nas últimas 24 horas, de acordo com números do Centro de Controle e Prevenção a Doenças (CDC), publicados na tarde deste sábado (3). O número de mortes registradas no mesmo intervalo foi de 816. Com as atualizações, o total de casos confirmados da doença no país chegou a 7.310.625, o maior em todo o mundo. O número de mortes passou a 208.118.
Foram 301.539 casos confirmados no país nos últimos sete dias. Em proporções, os Estados Unidos têm 2.209 casos a cada 100 mil pessoas, e 63 mortes a cada 100 mil. Os novos números foram divulgados em meio à internação do presidente americano, Donald Trump, após ele ter sido diagnosticado com a doença. Informações conflitantes vindas dos médicos da Casa Branca e de fontes próximas a Trump levantaram dúvidas sobre seu real estado.
Na Europa, enquanto novas restrições à circulação entraram em vigor em Madri, na Espanha, o governo britânico impôs medidas semelhantes nas regiões Nordeste e Noroeste do país, o que inclui a cidade de Liverpool, a décima maior da Inglaterra. A partir da meia-noite deste sábado, residentes de Liverpool e arredores e de outras quatro cidades não podem encontrar pessoas de fora de suas casas ou das regiões em que vivem, proibição que se estende a reuniões privadas.
De acordo com o governo do Reino Unido, as medidas são tomadas no momento em que as taxas de incidência da Covid-19 ficam acima de 170 por 100 mil pessoas em algumas dessas regiões. Após uma queda entre junho e agosto, os números de casos confirmados da doença na Grã-Bretanha voltaram a subir. Ontem, foram confirmados 6.968 casos, de acordo com os dados mais recentes do Departamento de Saúde do país.
Em todo o mundo, de acordo com a Universidade Johns Hopkins, o número de casos da Covid-19 chega a 34.706.736, com Estados Unidos, Índia e Brasil como os países com os maiores números. Globalmente, são 1.029.969 óbitos causados pela doença, sendo que EUA e Brasil lideram as estatísticas.

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