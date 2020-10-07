Crime na Avenida Governador José Sette, no Centro de Vitória Crédito: Vitor Jubini

O atentado contra um carro de aplicativo realizado no Centro de Vitória , no último domingo (4), foi registrado por câmeras de segurança de um prédio da região. Nas imagens é possível ver o momento exato em que o carro branco usado pelos criminosos emparelha com o veículo vermelho, onde estavam as vítimas. Os suspeitos abrem fogo contra o veículo vermelho – que tinha cinco ocupantes.

Your browser does not support the audio element. Vídeo: imagens mostram momento exato dos disparos em ataque no Centro

VEJA O VÍDEO:

O crime resultou na morte do técnico em Tecnologia da Informação Kelvin Filgueiras da Silva, de 28 anos, e do motorista de aplicativo Adriano Ferreira do Amaral, de 39 anos, que conduzia o veículo.

As vítimas estavam em um Onix vermelho, na Avenida Governador José Sette, quando criminosos a bordo de um automóvel branco realizaram os disparos. Em seguida, eles fugiram pela Avenida Princesa Isabel e pela Curva do Saldanha, em direção à Praia do Canto, e ainda não foram localizados pelas autoridades.

Outros dois ocupantes do veículo foram baleados e socorridos para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. O quinto ocupante, que estava ao lado do motorista, não ficou ferido.

Crime na Avenida Governador José Sette, no Centro de Vitória Crédito: Vitor Jubini

BRIGA DO TRÁFICO

Durante entrevista coletiva concedida na manhã desta segunda-feira (5), o secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), Alexandre Ramalho, afirmou que as investigações apontam que o crime é resultado de uma briga do tráfico de drogas entre duas comunidades: o Moscoso e o Cabral.

De acordo com o secretário Alexandre Ramalho, na manhã de domingo (4) – horas antes do ataque – a Polícia Militar apreendeu uma pistola calibre .380 na casa Kelvin após uma denúncia anônima. No momento da apreensão, ele estava fora de casa.

A reportagem procurou as secretarias de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) e da Justiça (Sejus) para saber se Kelvin e Adriano já tinham sido presos anteriormente. Por meio das assessorias, ambas informaram que não há registros de prisão relacionados às duas vítimas.

“Ele não era bandido, estava no lugar errado com as pessoas erradas. Eu não quero que meu irmão seja tomado como criminoso sem antes provarem qualquer coisa contra ele, porque o Kelvin não era nada disso. Ele não tinha passagem pela polícia e nunca foi preso por nada”, afirma a irmã de Kelvin, que preferiu não se identificar.

Carro suspeito de ter sido usado em crime no Centro de Vitória é periciado pela Polícia Civil Crédito: Daniel Pasti

CARRO ENCONTRADO

A Polícia Civil identificou um carro, modelo Hyundai HB20, que pode ter sido usado no ataque. O veículo foi localizado nesta segunda-feira (05), na rua Constante Sodré, na Praia do Canto, bairro nobre da capital.