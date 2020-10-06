Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Combate ao tráfico

Após ataque no Centro, PM ocupa cinco bairros de Vitória

O objetivo, segundo a Polícia Militar, é coibir o tráfico de drogas e a criminalidade na região
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 out 2020 às 06:46

Publicado em 06 de Outubro de 2020 às 06:46

Operação ocorreu em cinco bairros da capital
PM ocupa becos do Morro da Piedade Crédito: Reprodução/ TV Gazeta
Polícia Militar ocupou, nesta segunda-feira (05), cinco bairros de Vitória em uma operação de combate ao tráfico de drogas. No início da noite, a PM ocupou o Morro da Piedade. Em fila, os policiais percorreram os principais becos do bairro.
O cerco policial foi organizado depois do crime que aconteceu no Centro de Vitória, no domingo, quando um carro com cinco ocupantes foi fuzilado com mais de 40 tiros. No ataque, duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas.
A operação não ficou restrita ao Morro da Piedade e aconteceu simultaneamente em várias localidades de Vitória. O objetivo, segundo a Polícia Militar, é coibir o tráfico de drogas e a criminalidade na região.

Veja Também

Carro na Praia do Canto foi usado em ataque no Centro de Vitória

Crime no Centro de Vitória: o que se sabe sobre ataque que deixou dois mortos

Ataque com mortes no Centro de Vitória teve mais de 40 disparos

"Ocupamos hoje o Morro da Piedade, Fonte Grande, Caratoíra, Alagoano e Cabral. Fizemos diversos pontos de blitz no entorno desses bairros. Todos esses morros são pontos onde os traficantes tentam controlar o território e a vida das pessoas. Isso a Polícia Militar não vai admitir", afirmou o comandante-geral da Polícia Militar do Espírito Santo, coronel Douglas Caus.
Não há informações sobre detidos.Segundo Caus, a PM vai fazer outras operações nesses bairros. Nessa segunda-feira, o secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), Alexandre Ramalho, afirmou que as investigações apontam que o ataque no Centro é resultado de uma briga do tráfico de drogas entre duas comunidades: o Moscoso e o Cabral. Com informações da TV Gazeta

Veja Também

Disparada de homicídios em 2020 precisa de um diagnóstico completo

Setembro violento: conflitos do tráfico elevam número de assassinatos no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tadeu Schmidt anuncia abertura de inscrições para o BBB 27
Imagem de destaque
O voto que decide o destino de multa de R$ 28 milhões no Tribunal do ES
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: novas regras para uso de bikes elétricas em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados