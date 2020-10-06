Após ataque no Centro, PM ocupa cinco bairros de Vitória

A operação não ficou restrita ao Morro da Piedade e aconteceu simultaneamente em várias localidades de Vitória. O objetivo, segundo a Polícia Militar, é coibir o tráfico de drogas e a criminalidade na região.

"Ocupamos hoje o Morro da Piedade, Fonte Grande, Caratoíra, Alagoano e Cabral. Fizemos diversos pontos de blitz no entorno desses bairros. Todos esses morros são pontos onde os traficantes tentam controlar o território e a vida das pessoas. Isso a Polícia Militar não vai admitir", afirmou o comandante-geral da Polícia Militar do Espírito Santo, coronel Douglas Caus.