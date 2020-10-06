Após ataque no Centro, PM ocupa cinco bairros de Vitória

A Polícia Militar ocupou, nesta segunda-feira (05), cinco bairros de Vitória em uma operação de combate ao tráfico de drogas. No início da noite, a PM ocupou o Morro da Piedade. Em fila, os policiais percorreram os principais becos do bairro.
O cerco policial foi organizado depois do crime que aconteceu no Centro de Vitória, no domingo, quando um carro com cinco ocupantes foi fuzilado com mais de 40 tiros. No ataque, duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas.
A operação não ficou restrita ao Morro da Piedade e aconteceu simultaneamente em várias localidades de Vitória. O objetivo, segundo a Polícia Militar, é coibir o tráfico de drogas e a criminalidade na região.
"Ocupamos hoje o Morro da Piedade, Fonte Grande, Caratoíra, Alagoano e Cabral. Fizemos diversos pontos de blitz no entorno desses bairros. Todos esses morros são pontos onde os traficantes tentam controlar o território e a vida das pessoas. Isso a Polícia Militar não vai admitir", afirmou o comandante-geral da Polícia Militar do Espírito Santo, coronel Douglas Caus.
Não há informações sobre detidos.Segundo Caus, a PM vai fazer outras operações nesses bairros. Nessa segunda-feira, o secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), Alexandre Ramalho, afirmou que as investigações apontam que o ataque no Centro é resultado de uma briga do tráfico de drogas entre duas comunidades: o Moscoso e o Cabral. Com informações da TV Gazeta