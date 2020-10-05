Crime no Centro de Vitória: o que se sabe sobre ataque que deixou dois mortos

O caso é investigado pela Delegacia de Crimes Contra a Vida (DCCV) de Vitória Crédito: Poliana Alvarenga

O crime resultou na morte do técnico em Tecnologia da Informação, Kelvin Filgueiras da Silva, de 28 anos, e do motorista de aplicativo Adriano Ferreira do Amaral, de 39 anos, que conduzia o veículo

As vítimas estavam em um carro vermelho na Avenida Governador José Sette quando criminosos a bordo de um automóvel branco realizaram os disparos. Em seguida, eles fugiram pela Avenida Princesa Isabel e pela Curva do Saldanha, em direção à Praia do Canto, e ainda não foram localizados pelas autoridades.

Outros dois ocupantes do veículo foram baleados e socorridos para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. O quinto ocupante, que estava ao lado do motorista, não ficou ferido.

O CRIME

Adriano, Kelvin e mais três amigos voltavam da Praia da Costa, em Vila Velha , com direção ao Moscoso, em Vitória. Adriano era motorista de aplicativo e estaria fazendo uma corrida particular para o grupo de quatro amigos. Todos os ocupantes do carro se conheciam, inclusive o motorista

Adriano morreu no local. Kelvin e outros dois jovens que estavam sentados no banco de trás foram atingidos. O técnico em Tecnologia da Informação não resistiu aos ferimentos.

Os outros dois baleados foram internados no Hospital Estadual de Urgência e Emergência. O quinto ocupante, que estava sentado no banco do carona  ao lado do motorista  não ficou ferido.

Crime na Avenida Governador José Sette, no Centro de Vitória Crédito: Vitor Jubini

BRIGA DO TRÁFICO

Durante entrevista coletiva concedida na manhã desta segunda-feira (5), o secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), Alexandre Ramalho, afirmou que as investigações apontam que o crime é resultado de uma briga do tráfico de drogas entre duas comunidades : o Moscoso e o Cabral.

ARMA

Ele havia ido à praia com o grupo de amigos que depois foi o alvo do ataque no Centro de Vitória. Além da arma, os militares também apreenderam na residência um carregador com munições, notebook, quatro celulares e R$ 227 em dinheiro.

Material apreendido na casa de Kelvin Filgueiras, morto no ataque no Centro de Vitória Crédito: Divulgação/ Polícia Militar

PASSAGEM PELA POLÍCIA

"Sobre as vítimas, nos chega a informação de que algumas teriam mandados de prisão em aberto, também passagens por roubo, disse o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), Alexandre Ramalho, durante entrevista coletiva concedida nesta segunda-feira (5), sem citar nomes.

Ele não era bandido, estava no lugar errado com as pessoas erradas. Eu não quero que meu irmão seja tomado como criminoso sem antes provarem qualquer coisa contra ele, porque o Kelvin não era nada disso. Ele não tinha passagem pela polícia e nunca foi preso por nada, afirma a irmã de Kelvin, que preferiu não se identificar.

CARRO ENCONTRADO

A Polícia Civil identificou um carro, modelo Hyundai HB20, que pode ter sido usado no ataque no Centro de Vitória, que vitimou duas pessoas neste domingo (4). O veículo foi localizado nesta segunda-feira (05), na rua Constante Sodré, na Praia do Canto, bairro nobre da capital. A perícia da polícia foi realizada no local.

As informações preliminares indicam que o carro, que não apresenta nenhuma irregularidade de documentação, teria sido alugado. A polícia não explicou como o veículo foi localizado, mas afirmou que o dono do carro foi identificado e está auxiliando nas investigações. Por volta das 17h20 o veículo foi levado para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em Vitória.