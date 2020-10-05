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Investigação

Carro suspeito de ter sido usado em ataque no Centro de Vitória é achado

O veículo foi encontrado na Constante Sodré, na Praia do Canto, bairro nobre da capital; a perícia da Polícia Civil feita no carro foi realizada ali mesmo, na rua

Publicado em 05 de Outubro de 2020 às 17:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 out 2020 às 17:14
Carro suspeito de ter sido usado em crime no Centro de Vitória é periciado pela Polícia Civil
Carro suspeito de ter sido usado em crime no Centro de Vitória é periciado pela Polícia Civil Crédito: Daniel Pasti
Polícia Civil identificou um carro, modelo Hyundai HB20, que *pode ter sido usado no ataque no Centro de Vitória,  que vitimou duas pessoas neste domingo (4). O veículo foi localizado nesta segunda-feira (05), na rua Constante Sodré, na Praia do Canto, bairro nobre da capital. A perícia da polícia foi realizada no local.
*Atualização: Por volta das 19h05 desta segunda-feira (5), a Polícia Civil confirmou que o carro periciado nesta tarde foi utilizado no crime.
As informações preliminares indicam que o carro, que não apresenta nenhuma irregularidade de documentação, teria sido alugado. A polícia não explicou como o veículo foi localizado, mas afirmou que o dono do carro foi identificado e está auxiliando nas investigações.
A Polícia Civil acrescentou que os autores do crime ainda não foram localizados. Por volta das 17h20 o veículo foi levado para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em Vitória. 

O CRIME

Um carro com cinco pessoas foi alvo de vários tiros enquanto passava pela avenida Governador José Sette, no Centro de Vitória, na tarde deste domingo (4).  Duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas e foram levadas para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), o antigo São Lucas.
O motorista do veículo morreu no local. Três passageiros foram socorridos e um deles morreu no hospital. A quinta pessoa no veículo não sofreu ferimentos.
De acordo com as informações da polícia,  os ocupantes de um carro branco passaram pela avenida e atiraram contra o Onix vermelho. Os suspeitos seguiram em fuga pela Avenida Princesa Isabel, e depois pela Curva do Saldanha, no sentido Praia do Canto.
Polícia fecha avenida no Centro de Vitória após troca de tiros
Polícia fecha avenida no Centro de Vitória após tiroteio Crédito: Rafael Silva

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