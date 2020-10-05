Carro suspeito de ter sido usado em ataque no Centro de Vitória é achado

Carro suspeito de ter sido usado em crime no Centro de Vitória é periciado pela Polícia Civil Crédito: Daniel Pasti

Polícia Civil identificou um carro, modelo Hyundai HB20, que *pode ter sido usado no ataque no Centro de Vitória , que vitimou duas pessoas neste domingo (4). O veículo foi localizado nesta segunda-feira (05), na rua Constante Sodré, na Praia do Canto, bairro nobre da capital. A perícia da polícia foi realizada no local.

*Atualização: Por volta das 19h05 desta segunda-feira (5), a Polícia Civil confirmou que o carro periciado nesta tarde foi utilizado no crime.

As informações preliminares indicam que o carro, que não apresenta nenhuma irregularidade de documentação, teria sido alugado. A polícia não explicou como o veículo foi localizado, mas afirmou que o dono do carro foi identificado e está auxiliando nas investigações.

A Polícia Civil acrescentou que os autores do crime ainda não foram localizados. Por volta das 17h20 o veículo foi levado para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em Vitória.

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O CRIME

O motorista do veículo morreu no local. Três passageiros foram socorridos e um deles morreu no hospital. A quinta pessoa no veículo não sofreu ferimentos.

De acordo com as informações da polícia, os ocupantes de um carro branco passaram pela avenida e atiraram contra o Onix vermelho. Os suspeitos seguiram em fuga pela Avenida Princesa Isabel, e depois pela Curva do Saldanha, no sentido Praia do Canto.