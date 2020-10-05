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Perícia comprovou

Carro na Praia do Canto foi usado em ataque no Centro de Vitória

O carro, modelo Hyundai HB20, estava estacionado na Praia do Canto, bairro nobre da Capital; uma perícia realizada nesta segunda (5) confirmou que o veículo foi usado no crime
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 out 2020 às 19:35

Publicado em 05 de Outubro de 2020 às 19:35

Carro suspeito de ter sido usado em crime no Centro de Vitória é periciado pela Polícia Civil
Carro suspeito de ter sido usado em crime no Centro de Vitória é periciado pela Polícia Civil Crédito: Daniel Pasti
A Polícia Civil confirmou que o carro modelo Hyundai HB20, que estava estacionado na Rua Constante Sodré, na Praia do Canto, bairro nobre da capital, foi utilizado no ataque no Centro de Vitória, que deixou dois mortos e dois feridos neste domingo (4)
Carro na Praia do Canto foi usado em ataque no Centro de Vitória
Na tarde desta segunda-feira (5), a polícia realizou a perícia no veículo, no local onde ele foi encontrado. A princípio, havia apenas a suspeita de que seria o mesmo carro utilizado no ataque, mas durante a noite (05), a PC confirmou que se tratava do mesmo veículo, que foi flagrado em fuga em direção à Praia do Canto por câmeras de segurança.
O dono do veículo também foi localizado, segundo a Polícia Civil. Ele informou aos policiais que alugou o carro para uma outra pessoa. Os documentos não apresentaram nenhuma irregularidade. 

O CRIME

Um carro com cinco pessoas foi alvo de vários tiros enquanto passava pela avenida Governador José Sette, no Centro de Vitória, na tarde deste domingo (4). Duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas e foram levadas para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), o antigo São Lucas.
O motorista do veículo morreu no local. Três passageiros foram socorridos, mas um deles morreu no hospital. A quinta pessoa no veículo não sofreu ferimentos. De acordo com as informações da polícia, os ocupantes de um carro branco passaram pela avenida e atiraram contra o Onix vermelho. Os suspeitos seguiram em fuga pela Avenida Princesa Isabel, e depois pela Curva do Saldanha, no sentido Praia do Canto.
Mais de 40 disparos foram realizados
Ataque a carro no Centro de Vitória deixou dois mortos Crédito: Vitor Jubini

QUEM SÃO AS VÍTIMAS

A Polícia Civil identificou as vítimas do ataque. Adriano Ferreira do Amaral, de 39 anos, era motorista de aplicativo e morreu na hora. Já o nome do passageiro que faleceu no hospital é Kelvin Filgueiras da Silva, de 28 anos. Outras duas pessoas ficaram feridas e um jovem conseguiu sair ileso.
Um dos sobreviventes, que estava no banco da frente do veículo, contou aos policiais que os passageiros passaram a noite na Rua da Lama, em Vitória, e, ainda na manhã de domingo (04), foram à Praia da Costa, em Vila Velha, onde ficaram bebendo até as 16h. Quando os passageiros voltavam para casa com o motorista de aplicativo, o veículo foi fuzilado no Centro de Vitória. Para os investigadores, o crime foi premeditado e os bandidos sabiam que as vítimas estavam na praia.
A Polícia Civil diz que o motorista era amigo dos passageiros e fazia uma corrida particular para os jovens, mas, preliminarmente, não aponta uma ligação dele com o tráfico de drogas. Câmeras de videomonitoramento flagraram, de longe, a ação dos criminosos. As imagens já estão com a Polícia Civil e ainda não foram divulgadas.

BRIGA DO TRÁFICO

O secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, Alexandre Ramalho, afirmou que as investigações apontam que o ataque de criminosos que fuzilaram um carro no Centro de Vitória é resultado de uma briga do tráfico de drogas entre duas comunidades da região: o Moscoso e o Cabral.
"Sobre as vítimas, nos chega a informação de que algumas teriam mandados de prisão em aberto, também passagens por roubo. Ontem (domingo) a Polícia Militar apreendeu uma pistola na casa do passageiro morto. Claramente nos parece mais uma guerra do tráfico nessa faixa etária de 15 a 25 anos com a brutalidade e violência extrema protagonizada por esses jovens que só enxergam o tráfico de entorpecentes pela frente", afirmou Ramalho.
Crime na Avenida Governador José Sette, no Centro de Vitória
Crime na Avenida Governador José Sette, no Centro de Vitória Crédito: Vitor Jubini

ARMA FOI APREENDIDA NA CASA DE VÍTIMA

Horas antes do ataque a um carro no Centro de Vitória que matou duas pessoas, a Polícia Militar apreendeu uma arma na casa do jovem Kelvin Filgueiras da Silva, de 28 anos, que é uma das vítimas. A apreensão ocorreu na manhã deste domingo (4). Após uma denúncia anônima, a Polícia Militar foi à residência do jovem, no bairro Moscoso, em Vitória, e apreendeu uma pistola calibre .380.
No momento da apreensão, Kelvin estava fora de casa. Ele havia ido à praia com o grupo de amigos que depois foi o alvo do ataque no Centro de Vitória. Além da arma, os militares também apreenderam na residência um carregador com munições, notebook, quatro celulares e R$ 227 em dinheiro.

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