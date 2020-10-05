Carro suspeito de ter sido usado em crime no Centro de Vitória é periciado pela Polícia Civil Crédito: Daniel Pasti

Your browser does not support the audio element. Carro na Praia do Canto foi usado em ataque no Centro de Vitória

Na tarde desta segunda-feira (5), a polícia realizou a perícia no veículo, no local onde ele foi encontrado. A princípio, havia apenas a suspeita de que seria o mesmo carro utilizado no ataque, mas durante a noite (05), a PC confirmou que se tratava do mesmo veículo, que foi flagrado em fuga em direção à Praia do Canto por câmeras de segurança.

O dono do veículo também foi localizado, segundo a Polícia Civil. Ele informou aos policiais que alugou o carro para uma outra pessoa. Os documentos não apresentaram nenhuma irregularidade.

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O CRIME

Um carro com cinco pessoas foi alvo de vários tiros enquanto passava pela avenida Governador José Sette, no Centro de Vitória, na tarde deste domingo (4). Duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas e foram levadas para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), o antigo São Lucas.

O motorista do veículo morreu no local. Três passageiros foram socorridos, mas um deles morreu no hospital. A quinta pessoa no veículo não sofreu ferimentos. De acordo com as informações da polícia, os ocupantes de um carro branco passaram pela avenida e atiraram contra o Onix vermelho. Os suspeitos seguiram em fuga pela Avenida Princesa Isabel, e depois pela Curva do Saldanha, no sentido Praia do Canto.

Ataque a carro no Centro de Vitória deixou dois mortos Crédito: Vitor Jubini

QUEM SÃO AS VÍTIMAS

A Polícia Civil identificou as vítimas do ataque . Adriano Ferreira do Amaral, de 39 anos, era motorista de aplicativo e morreu na hora. Já o nome do passageiro que faleceu no hospital é Kelvin Filgueiras da Silva, de 28 anos. Outras duas pessoas ficaram feridas e um jovem conseguiu sair ileso.

Um dos sobreviventes, que estava no banco da frente do veículo, contou aos policiais que os passageiros passaram a noite na Rua da Lama, em Vitória, e, ainda na manhã de domingo (04), foram à Praia da Costa, em Vila Velha, onde ficaram bebendo até as 16h. Quando os passageiros voltavam para casa com o motorista de aplicativo, o veículo foi fuzilado no Centro de Vitória. Para os investigadores, o crime foi premeditado e os bandidos sabiam que as vítimas estavam na praia.

A Polícia Civil diz que o motorista era amigo dos passageiros e fazia uma corrida particular para os jovens, mas, preliminarmente, não aponta uma ligação dele com o tráfico de drogas. Câmeras de videomonitoramento flagraram, de longe, a ação dos criminosos. As imagens já estão com a Polícia Civil e ainda não foram divulgadas.

BRIGA DO TRÁFICO

"Sobre as vítimas, nos chega a informação de que algumas teriam mandados de prisão em aberto, também passagens por roubo. Ontem (domingo) a Polícia Militar apreendeu uma pistola na casa do passageiro morto. Claramente nos parece mais uma guerra do tráfico nessa faixa etária de 15 a 25 anos com a brutalidade e violência extrema protagonizada por esses jovens que só enxergam o tráfico de entorpecentes pela frente", afirmou Ramalho.

Crime na Avenida Governador José Sette, no Centro de Vitória Crédito: Vitor Jubini

ARMA FOI APREENDIDA NA CASA DE VÍTIMA