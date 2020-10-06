Vítima do ataque no Centro de Vitória teve irmãos assassinados em 2018

Um dos jovens baleados dentro de um carro de aplicativo, no último domingo (04), é irmão de Ruan e Damião Reis, assassinados em 2018, no alto da comunidade Piedade, em Vitória. O atentado em que o rapaz foi baleado aconteceu no Centro da Capital, em plena luz do dia.
O ferido foi socorrido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória, onde continua internado. No atentado, o motorista de aplicativo Adriano Ferreira do Amaral , 39 anos, e um dos passageiros, Kelvim Filgueiras da Silva, 28, foram mortos dentro do carro quando seguiam no sentido Jucutuquara-Centro.
IRMÃOS FORAM EXECUTADOS EM 2018. RELEMBRE
Os irmãos Damião e Ruan Reis foram executados no Morro da Piedade, em Vitória, no dia 25 de março de 2018, com mais de 20 tiros cada um. O crime aconteceu às 1h50, quando quatro homens armados, sendo dois com touca ninja e colete, invadiram o quintal da casa dos irmãos perguntando "cadê o patrão?". Na ocasião, Ruan, 19 anos, respondeu que não sabia quem eles estavam procurando e tentou conversar. Os criminosos, que simulavam ser policiais pelo linguajar, disseram que o jovem deveria sair com eles para conversar e ser revistado. A vítima obedeceu a ordem e saiu com eles da residência.
Ao perceber que o irmão foi abordado, o pedreiro Damião, 22 anos, que fazia trabalhos sociais dando aulas de capoeira no Morro da Piedade e era passista da escola de samba Piedade, foi atrás do grupo pedindo que não levassem o irmão. Nesse momento, ele foi surpreendido por vários disparos.
De acordo com a polícia, foram mais de 60 disparos. A perícia encontrou 22 perfurações no corpo de Ruan e 20 no corpo de Damião. No local foram encontradas mais de 60 cápsulas de calibre 380, Ponto 40 e 9mm. Amigos, que preferiram não se identificar, disseram que os dois irmãos eram boas pessoas, conhecidas pelos projetos sociais e também pela escola de samba. Eles classificaram o crime como "covardia" e não entendem o motivo.