Vítima do ataque no Centro de Vitória teve irmãos assassinados em 2018

Polícia fecha avenida no Centro de Vitória após troca de tiros Crédito: Poliana Alvarenga

O ferido foi socorrido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória, onde continua internado. No atentado, o motorista de aplicativo Adriano Ferreira do Amaral , 39 anos, e um dos passageiros, Kelvim Filgueiras da Silva, 28, foram mortos dentro do carro quando seguiam no sentido Jucutuquara-Centro.

IRMÃOS FORAM EXECUTADOS EM 2018. RELEMBRE

Os irmãos Damião e Ruan Reis foram executados no Morro da Piedade, em Vitória, no dia 25 de março de 2018, com mais de 20 tiros cada um. O crime aconteceu às 1h50, quando quatro homens armados, sendo dois com touca ninja e colete, invadiram o quintal da casa dos irmãos perguntando "cadê o patrão?". Na ocasião, Ruan, 19 anos, respondeu que não sabia quem eles estavam procurando e tentou conversar. Os criminosos, que simulavam ser policiais pelo linguajar, disseram que o jovem deveria sair com eles para conversar e ser revistado. A vítima obedeceu a ordem e saiu com eles da residência.

Irmãos Damião e Ruan Reis, assassinados em 2018 Crédito: Reprodução TV Gazeta

Ao perceber que o irmão foi abordado, o pedreiro Damião, 22 anos, que fazia trabalhos sociais dando aulas de capoeira no Morro da Piedade e era passista da escola de samba Piedade, foi atrás do grupo pedindo que não levassem o irmão. Nesse momento, ele foi surpreendido por vários disparos.