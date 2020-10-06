Ataque no Centro: sobrevivente disse para a mãe que se abaixou ao ouvir os tiros

Ataque a carro no Centro de Vitória deixou dois mortos Crédito: Vitor Jubini

Sobrevivente do ataque a um carro que matou duas pessoas no Centro de Vitória , um jovem de 23 anos conseguiu sair ileso e não ser atingido por nenhum dos mais de 40 disparos de arma de fogo porque se abaixou para esconder quando ouviu os tiros.

A reportagem de A Gazeta conversou com a mãe do sobrevivente, que não quis se identificar, por medo de represálias. O ataque aconteceu no último domingo (4) e resultou na morte do técnico em Tecnologia da Informação, Kelvin Filgueiras da Silva, de 28 anos, e do motorista de aplicativo Adriano Ferreira do Amaral, de 39 anos, que conduzia o veículo.

As vítimas estavam em um carro vermelho na Avenida Governador José Sette, no Centro de Vitória , quando criminosos a bordo de um automóvel branco realizaram os disparos.

"Quando o carro onde eles estavam parou no sinal, o outro carro parou ao lado. Depois começaram os tiros e, quando meu filho ouviu os tiros, ele estava no banco do carona e se abaixou para esconder. Não sofreu nenhum ferimento por Deus, pela nossa oração" Mãe de sobrevivente - Mulher não quis se identificar

A mãe do sobrevivente de 23 anos, porém, diz que o filho não tinha envolvimento com o tráfico. "Ele teve uma passagem pela polícia quando tinha 13 anos, mas já foi resolvido graças a Deus. Mas quando eles vêm dar ataque aqui, não escolhem quem está na reta. Não querem saber quem é e quem não é do tráfico. Tem morrido no morro muita gente inocente", desabafou a mãe.

O QUE DIZ A POLÍCIA

Procurada para falar sobre o crime, a Polícia Civil afirmou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória e que outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada.

"A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas", destacou em nota enviada para A Gazeta.

O CRIME

Adriano, Kelvin e mais três amigos voltavam da Praia da Costa, em Vila Velha, com direção ao Moscoso, em Vitória. Adriano era motorista de aplicativo e estaria fazendo uma corrida particular para o grupo de quatro amigos. Todos os ocupantes do carro se conheciam, inclusive o motorista.