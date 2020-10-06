Polícia fechou avenida no Centro de Vitória após troca de tiros Crédito: Poliana Alvarenga

Your browser does not support the audio element. Família de vítima de ataque no Centro de Vitória quer deixar bairro

A reportagem de A Gazeta conversou com a mãe do sobrevivente, de 23 anos. Ela não quis se identificar por medo de represálias, mas disse que a família quer morar em outro bairro.

"Fiquei com mais medo ainda (após o ataque), mas não tenho para onde ir, não tenho para onde correr. Se pudesse, tenho vontade de tirar ele daqui. Ou é sair daqui, ou então é não dormir e viver no medo", desabafou a mãe.

Esse não foi o primeiro episódio de violência vivido pelo jovem de 23 anos, que estava no banco do carona e foi o único do veículo que não foi atingido pelos mais de 40 disparos de arma de fogo.

O medo faz parte da rotina da família. Há dois anos, a casa do jovem foi um dos imóveis invadidos por criminosos que promoveram uma série de ataques no Moscoso e na Piedade. "Entraram em busca de alguém que não sei quem é, mas isso deixou todo mundo com muito medo. Inclusive algumas pessoas deixaram a comunidade após essas invasões", lembra a mulher.

JOVEM SE ABAIXOU