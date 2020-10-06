Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Moscoso

Família de vítima de ataque no Centro de Vitória quer deixar bairro

Esse não foi o primeiro episódio de violência vivido pelo jovem, que estava no carro que foi fuzilado no último domingo (4) e escapou dos tiros. Há dois anos, a casa dele foi um dos imóveis invadidos por criminosos em ataques no Moscoso e na Piedade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 out 2020 às 11:49

Publicado em 06 de Outubro de 2020 às 11:49

Polícia fecha avenida no Centro de Vitória após troca de tiros
Polícia fechou avenida no Centro de Vitória após troca de tiros Crédito: Poliana Alvarenga
Família de vítima de ataque no Centro de Vitória quer deixar bairro
Com trauma após o ataque a um carro que matou duas pessoas no Centro de Vitória no último domingo (4), familiares de um dos sobreviventes querem deixar o Moscoso, bairro onde moram.
A reportagem de A Gazeta conversou com a mãe do sobrevivente, de 23 anos. Ela não quis se identificar por medo de represálias, mas disse que a família quer morar em outro bairro.
"Fiquei com mais medo ainda (após o ataque), mas não tenho para onde ir, não tenho para onde correr. Se pudesse, tenho vontade de tirar ele daqui. Ou é sair daqui, ou então é não dormir e viver no medo", desabafou a mãe.

Veja Também

Após ataque no Centro, PM ocupa cinco bairros de Vitória

Ataque no Centro de Vitória: "Não era bandido", diz família de jovem morto

Briga do tráfico entre morros levou a ataque a carro no Centro de Vitória

Esse não foi o primeiro episódio de violência vivido pelo jovem de 23 anos, que estava no banco do carona e foi o único do veículo que não foi atingido pelos mais de 40 disparos de arma de fogo.
O medo faz parte da rotina da família. Há dois anos, a casa do jovem foi um dos imóveis invadidos por criminosos que promoveram uma série de ataques no Moscoso e na Piedade. "Entraram em busca de alguém que não sei quem é, mas isso deixou todo mundo com muito medo. Inclusive algumas pessoas deixaram a comunidade após essas invasões", lembra a mulher.

JOVEM SE ABAIXOU

O jovem contou para a mãe que conseguiu sair ileso do ataque ao carro porque se abaixou para esconder quando ouviu os tiros. O crime aconteceu no último domingo e resultou na morte do técnico em Tecnologia da Informação, Kelvin Filgueiras da Silva, de 28 anos, e do motorista de aplicativo Adriano Ferreira do Amaral, de 39 anos, que conduzia o veículo.
As vítimas estavam em um carro vermelho na Avenida Governador José Sette quando criminosos a bordo de um automóvel branco realizaram os disparos.

Veja Também

Carro na Praia do Canto foi usado em ataque no Centro de Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto
Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados