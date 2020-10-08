Novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra. Crédito: Reprodução/TV

Your browser does not support the audio element. Coronavírus: 298 pessoas estão internadas em leitos de UTI no ES

O Espírito Santo possui 298 pessoas internadas em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) por conta do novo coronavírus . Os dados foram divulgados através do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria do Estado de Saúde (Sesa), atualizado diariamente com as informações do avanço da pandemia no Estado.

A atualização desta quarta-feira (7) indicou que a maior parte dos pacientes internados está na Região Metropolitana do Estado; são 213 pessoas ainda nas UTIs dos hospitais. Em seguida, estão as regiões Sul (38), Central (24) e Norte (23). No total, o Espírito Santo possui 436 leitos de UTI para pacientes diagnosticados com a Covid-19.

O boletim da Sesa informou também que apenas dois hospitais em todo o Estado estão com todos os leitos de UTI ocupados. A Santa Casa de Misericórdia de Vitória, na Região Metropolitana, e a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul, não possuem mais vagas.

MUDANÇAS NA MATRIZ DE RISCO

"Estamos preparando um conjunto de atualizações na nossa matriz de risco que irão rever também as medidas qualificadas para risco moderado e risco alto. Nós entendemos que ter alcançado o risco baixo na ampla maioria dos municípios foi uma conquista da estratégia capixaba de resistência e combate ao coronavírus e pela preservação da vida, disse.

TAXA DE TRANSMISSÃO ACIMA DE 1 NA GRANDE VITÓRIA

Os dados do Núcleo Interinstitucional de Estudos Epidemiológicos (NIEE) apontam que o indicador chegou a 1.07 em 18 de setembro, demonstrando uma tendência de crescimento que já vinha sendo registrada nas semanas anteriores. O dado mais recente revela que um grupo de 100 infectados com a Covid-19 transmite a doença para 107 pessoas.

OS NÚMEROS NO ES

Desde o início da pandemia, o Espírito Santo já registrou 3.617 mortes e 136.590 casos de Covid-19 e, segundo a Sesa, nas últimas 24 horas, foram registrados 740 novos casos e 13 óbitos.