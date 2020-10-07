Coronavírus: ES registra 3.617 mortes e 136.590 casos

Entre os municípios mais afetados do Estado, Vila Velha permanece à frente com 19.151 registros da doença, seguida por Vitória (17.125), Serra (16.479) e Cariacica (12.376). Já por bairros, Jardim Camburi, na Capital, é o que mais tem casos confirmados de Covid-19, com 2.443 moradores infectados.

O número de pacientes curados também aumentou no Espírito Santo. Ao todo, 125.803 pessoas conseguiram vencer a batalha contra o coronavírus. A taxa de letalidade no Estado é de 2,6% e, até agora, 411.789 testes para detectar a doença já foram realizados em todo o Estado.