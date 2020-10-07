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Pandemia

Coronavírus: ES registra 3.617 mortes e 136.590 casos

Painel Covid-19 mostra que, nas últimas 24 horas, foram registrados 740 novos casos e 13 óbitos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 out 2020 às 16:27

Publicado em 07 de Outubro de 2020 às 16:27

Teste para detectar o coronavírus
Teste para detectar o coronavírus Crédito: Itamar Crispim/Fiocruz
Desde o início da pandemia, o Espírito Santo já registrou 3.617 mortes e 136.590 casos de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. As informações são do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), atualizado na tarde desta quarta-feira (7). A ferramenta mostra que, nas últimas 24 horas, foram registrados 740 novos casos e 13 óbitos.
Entre os municípios mais afetados do Estado, Vila Velha permanece à frente com 19.151 registros da doença, seguida por Vitória (17.125), Serra (16.479) e Cariacica (12.376). Já por bairros, Jardim Camburi, na Capital, é o que mais tem casos confirmados de Covid-19, com 2.443 moradores infectados.

CURADOS

O número de pacientes curados também aumentou no Espírito Santo. Ao todo, 125.803 pessoas conseguiram vencer a batalha contra o coronavírus. A taxa de letalidade no Estado é de 2,6% e, até agora, 411.789 testes para detectar a doença já foram realizados em todo o Estado.

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