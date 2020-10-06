Vista aérea de Vitória e Vila Velha Crédito: Luciney Araújo

O secretário de Saúde do Espírito Santo, Nésio Fernandes, utilizou suas redes sociais para afirmar que Vitória chegou ao sétimo dia sem registrar mortes causadas pelo novo coronavírus , nesta terça-feira (6).

Your browser does not support the audio element. Vitória está há 7 dias sem registrar mortes por coronavírus

Dos quatro maiores municípios da Grande Vitória, Vitória tende a ser o primeiro a entrar nesta lista de cidades sem registro de óbitos há pelo menos sete dias, explicou Nésio, na ocasião.

A capital do Estado do Espírito Santo, Vitória, alcançou 7 dias sem óbitos registrados.

Um dia a ser celebrado.

Vamos vencendo.#venceremos — Nésio Fernandes de Medeiros Junior (@dr_nesio) October 6, 2020

Para Nésio, a lista revelou que o Estado tem uma redução sustentada do número de óbitos e acrescentou que é papel de todos cuidar para manter estes dados. O secretário destacou ainda que, enquanto não se tem uma vacina, o melhor caminho é seguir os protocolos sanitários.

"As mortes pela Covid-19 é o que mais preocupa e impacta na vida da sociedade. Entendemos que o papel dos municípios e da sociedade na fiscalização dos protocolos sanitários, na mitigação dos contatos dos assintomáticos intradomiciliares, e o monitoramento dos demais contatos passa a ser fundamental. A sociedade precisa compreender que enquanto não houver vacina, a vacina disponível é seguir os protocolos sanitários, o respeito às medidas, assim como a investigação e o bloqueio quantificado da cadeia de transmissão", disse, durante a coletiva.

NÚMEROS DA COVID-19 NO ES

Desde o início da pandemia, o Espírito Santo já registrou 3.604 mortes e 135.850 casos de Covid-19, segundo o Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), atualizado na tarde desta terça-feira (6). A ferramenta mostra que, nas últimas 24 horas, foram registrados 849 novos casos e 10 óbitos.