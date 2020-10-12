Covid-19: ES registra 822 novos casos e nove mortes em 24h

Entre os municípios mais afetados do Estado, do total registrado desde o início da pandemia, Vila Velha permanece à frente com 19.827 registros da doença, seguida por Vitória (17.668), Serra (17.050) e Cariacica (12.666). Já por bairros, Jardim Camburi, na Capital, é o que mais tem casos confirmados de Covid-19, com 2.522 moradores infectados.

O número de pacientes curados também aumentou no Espírito Santo. Ao todo, 128.604 pessoas conseguiram vencer a batalha contra o coronavírus. A taxa de letalidade no Estado é de 2.6% e, até agora, 426.588 testes para detectar a doença já foram realizados em todo o Estado.