Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pandemia

Covid-19: ES registra 822 novos casos e nove mortes em 24h

Entre os municípios mais afetados do Estado, Vila Velha permanece à frente com 19.827 registros da doença, seguida por Vitória (17.668), Serra (17.050) e Cariacica (12.666)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 out 2020 às 16:52

Publicado em 12 de Outubro de 2020 às 16:52

Teste para detectar o coronavírus
Teste para detectar o coronavírus Crédito: Itamar Crispim/Fiocruz
Desde o início da pandemia, o Espírito Santo já registrou 3.659 mortes e 139.755 casos de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. As informações são do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), atualizado na tarde desta segunda-feira (12). A ferramenta mostra que, nas últimas 24 horas, foram registrados 822 novos casos e 9 óbitos.
Entre os municípios mais afetados do Estado, do total registrado desde o início da pandemia, Vila Velha permanece à frente com 19.827 registros da doença, seguida por Vitória (17.668), Serra (17.050) e Cariacica (12.666). Já por bairros, Jardim Camburi, na Capital, é o que mais tem casos confirmados de Covid-19, com 2.522 moradores infectados.

CURADOS

O número de pacientes curados também aumentou no Espírito Santo. Ao todo, 128.604 pessoas conseguiram vencer a batalha contra o coronavírus. A taxa de letalidade no Estado é de 2.6% e, até agora, 426.588 testes para detectar a doença já foram realizados em todo o Estado.

Veja Também

Com Covid-19, aposentado corre maratona dentro de apartamento no ES

15 dicas práticas para a volta às aulas com segurança no ES

Covid-19: ritmo de transmissão é maior em cidades de 3 regiões do ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
"Um presente": fã comemora aniversário de 50 anos em show do Guns N' Roses no ES
Imagem de destaque
Inmet renova alerta de chuvas para quase todo o Espírito Santo
Imagem de destaque
Viatura da PM pega fogo próximo a batalhão em Linhares; veja vídeo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados