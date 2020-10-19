ES é o terceiro no país em aumento de mortes violentas em 2020

De acordo com o Fórum, nos seis primeiros meses de 2019, o Espírito Santo contabilizava 542 mortes, enquanto neste ano o indicador foi para 642. Trata-se de um aumento de 18,5%. Esse acréscimo na violência só não foi maior na Paraíba (19,2%) e no Ceará, cuja escalada de mortes foi de 96,6%, passando de 1.190 para 2.340 vidas que tiveram fim por ações violentas.