ES é o terceiro no país em aumento de mortes violentas em 2020

De acordo com o Fórum, nos seis primeiros meses de 2019, o Espírito Santo contabilizava 542 mortes, enquanto neste ano o indicador foi para 642. Trata-se de um aumento de 18,5%. Esse acréscimo na violência só não foi maior na Paraíba (19,2%) e no Ceará, cuja escalada de mortes foi de 96,6%, passando de 1.190 para 2.340 vidas que tiveram fim por ações violentas.
O Ceará, é bom lembrar, viveu o caos na segurança pública em março último com 13 dias de greve da PM
que resultaram em 312 homicídios no período, uma média de 26 por dia.
O Brasil também registrou alta como um todo nessas mortes violentas. Segundo informações do colegiado, no primeiro semestre foram contabilizadas 25.712 vítimas - 7,1% a mais em relação ao mesmo período do ano passado. Isso equivale a uma morte a cada dez minutos.
A tendência de alta dos homicídios no Espírito Santo continua de janeiro a setembro. Aconteceram, segundo dados consolidados da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), um total de 833 assassinatos, contra 715 do período anterior. Trata-se de um aumento de 16,5% dos crimes. O mês passado contabilizou 98 homicídios, com destaque para a chacina em Santo Antônio, Vitória, que vitimou quatro pessoas
.
E o dia de ontem também teve mais um banho de sangue, com três homens sendo assassinados durante a tarde no município de Pedro Canário
, no Norte do ES. Duas dessas vítimas eram menores de idade, segundo informações da polícia.