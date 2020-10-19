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Leonel Ximenes

ES é o terceiro no país em aumento de mortes violentas em 2020

Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Espírito Santo só perde para Ceará, que teve greve da PM, e Paraíba

Públicado em 

19 out 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP)
Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP): muito trabalho em 2020 Crédito: Fernando Madeira
O Espírito Santo é o terceiro Estado do Brasil com maior aumento no número de mortes violentas (homicídios dolosos, latrocínios, lesões corporais seguidas de morte e mortes decorrentes de intervenção policial) no primeiro semestre de 2020, de acordo com levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O anúncio foi feito no final da noite deste domingo (18).
De acordo com o Fórum, nos seis primeiros meses de 2019, o Espírito Santo contabilizava 542 mortes, enquanto neste ano o indicador foi para 642. Trata-se de um aumento de 18,5%. Esse acréscimo na violência só não foi maior na Paraíba (19,2%) e no Ceará, cuja escalada de mortes foi de 96,6%, passando de 1.190 para 2.340 vidas que tiveram fim por ações violentas.
O Ceará, é bom lembrar, viveu o caos na segurança pública em março último com 13 dias de greve da PM que resultaram em 312 homicídios no período, uma média de 26 por dia.
O Brasil também registrou alta como um todo nessas mortes violentas. Segundo informações do colegiado, no primeiro semestre foram contabilizadas 25.712 vítimas - 7,1% a mais em relação ao mesmo período do ano passado. Isso equivale a uma morte a cada dez minutos.

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A tendência de alta dos homicídios no Espírito Santo continua de janeiro a setembro. Aconteceram, segundo dados consolidados da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), um total de 833 assassinatos, contra 715 do período anterior. Trata-se de um aumento de 16,5% dos crimes. O mês passado contabilizou 98 homicídios, com destaque para a  chacina em Santo Antônio, Vitória, que vitimou quatro pessoas.
E o dia de ontem também teve mais um banho de sangue, com três homens sendo assassinados durante a tarde no município de Pedro Canário, no Norte do ES. Duas dessas vítimas eram menores de idade, segundo informações da polícia.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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