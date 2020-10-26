Vídeo: bandidos assaltam distribuidora de bebidas em Rio Novo do Sul

Uma distribuidora de bebidas foi assaltada na manhã desta segunda-feira (26), em Rio Novo do Sul, região Sul do Espírito Santo. Esta é a segunda vez em uma semana que o estabelecimento foi roubado. Foram levados cerca de R$ 600 do caixa e um celular avaliado em R$ 2 mil.
Segundo o proprietário, que não quis se identificar, dois homens chegaram de uma moto, às 11h40, e um deles entrou na distribuidora armado, anunciando o assalto, enquanto o outro aguardava na moto. Eles esperaram o cliente que estava aqui sair e logo depois entraram, disse. A Polícia Militar foi acionada, fez buscas na região, mas ninguém foi detido.
Na semana passada, na última terça-feira (20), uma moto da distribuidora foi roubada em frente ao estabelecimento enquanto o motoboy foi retirar um novo pedido para entrega.