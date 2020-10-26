Suspeito de comprar drogas pela internet é preso em Marataízes

O suspeito de 22 anos foi indiciado pela prática de conduta de tráfico de drogas Crédito: Divulgação/Sesp

Um homem de 22 anos foi detido pela polícia, em Marataízes, suspeito de encomendar drogas via Correios. A ação ocorreu na última quarta-feira (21), em cumprimento de mandado de busca e apreensão, no bairro Esplanada.

De acordo com o delegado da Polícia Civil Renato Barcellos Perin houve intercâmbio de informações com a Polícia Federal. Recebemos a informação da PF de uma possível entrega de drogas via Correios, fizemos o monitoramento da casa endereçada e, de posse do mandado, foi feita a abordagem do suspeito no momento que recebia a entrega, disse Barcellos.

Ainda de acordo com o delegado, após abrir o pacote, a equipe constatou que a encomenda era de entorpecentes. Havia cerca de 100 gramas de haxixe. O suspeito confirmou ter encomendado a substância para ele e alguns amigos pelo valor de R$ 4 mil. Na casa também foram encontrados dois pedaços de maconha, uma bolinha de haxixe e uma folha de papel contendo extrato de droga, contou.

Para o delegado, embora não tenha sido encontrado na residência do suspeito, há indícios que ele também comercialize a substância psicotrópica conhecida popularmente como ecstasy.