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Crimes no litoral

Quiosques viram alvo de criminosos e sofrem com furtos em Marataízes

Um dos comerciantes relata que, somente na semana passada, seu estabelecimento foi arrombado por três vezes. O último registro foi no domingo (18)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 out 2020 às 20:16

Publicado em 20 de Outubro de 2020 às 20:16

Bandidos entraram até pelo telhado, arrancando o foro de PVC Crédito: Divulgação
Os quiosques da Praia da Cruz, na orla de Marataízes, Litoral Sul do Espírito Santo, têm sido alvo de bandidos nas últimas semanas. Segundo o proprietário de um dos estabelecimentos, somente na semana passada seu quiosque foi arrombado por três vezes. O último registro foi no domingo (18).
Paulo César de Andrade Pereira, de 64 anos, tem um quiosque na Avenida Vitória há 18 anos. Ele conta que, se somados, os prejuízos já passam de R$ 7 mil. Levaram bebidas, carne e até dinheiro. Uma vez, entraram pelo telhado, arrancando o forro de PVC. Já coloquei alarme, mas não adiantou, relata o comerciante.
O dono do estabelecimento afirma que, além dele, outros comerciantes relataram arrombamentos na semana passada. Cinco contaram que foram furtados. Tem um que passou a dormir no quiosque para evitar ser roubado. Está difícil trabalhar. A esperança é que a Polícia Militar descubra quem são os bandidos, afirma Paulo.
Bandidos levaram bebidas, carne e até dinheiro Crédito: Divulgação
O local, segundo ele, possui câmeras de vigilância da prefeitura, que o morador afirma que foi informada sobre os crimes na região. Procurada pela reportagem de A Gazeta, a prefeitura informa que a Guarda Civil faz rondas em todo o município, mas ressalta que o policiamento ostensivo e preventivo é tarefa Polícia Militar.
Já a Polícia Militar informou que está presente na região dia e noite com o patrulhamento preventivo, através de rondas, cercos táticos e abordagens a suspeitos. Explicou ainda que houve redução de 36% nos crimes de furto/roubo em estabelecimento comercial, comparando setembro deste ano com o mesmo período de 2019. 
No entanto, a PM afirma que devido à impossibilidade de cobrir todo o local ao mesmo tempo, conta sempre com a colaboração da população, para que uma viatura seja acionada imediatamente sempre que houver suspeita ou ocorrência de crime em andamento. 

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