Disque-Denúncia 181 completa 19 anos de funcionamento no ES

Denúncias sobre vários tipos de crimes podem ser encaminhadas ao canal Crédito: Vladimir Gappov/Freepik

Disque-Denúncia 181 completa, nesta segunda-feira (19), 19 anos de existência e auxílio no combate ao crime no completa, nesta segunda-feira (19), 19 anos de existência e auxílio no combate ao crime no Espírito Santo . De qualquer município capixaba, a população pode fazer uma ligação telefônica gratuitamente para denunciar qualquer crime, de forma anônima.

Segundo a Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) , cerca de duas mil ligações são recebidas todos os dias pelos mais de 50 atendentes treinados no call center, que funciona 24 horas.

As denúncias recebidas através do 181 são entregues a agentes das Polícias Civil, Militar e Corpo de Bombeiros, que avaliam as informações recebidas e as enviam para os órgãos competentes. Esse trabalho é fundamental para o trabalho de inteligência da polícia, resalta a Sesp.

De acordo com o levantamento da Sesp, somente este ano  entre janeiro e setembro  foram recebidas 46.795 denúncias de crimes feitas através da ferramenta, que resultaram na prisão de 1.566 criminosos, além da recaptura de 143 foragidos da Justiça. Além disso, 243 quilos de drogas, 379 armas e quase R$ 650 mil apreendidos em todo o Estado graças às denúncias feitas pela população.

Cerca de 50% das denúncias que chegam são classificadas como procedente pelas polícias e resultam em algum tipo de prisão, apreensão de armas, drogas, munições, captura de foragidos da justiça, elucidação de homicídios, retirada de animais de cativeiro ou servem para subsidiar inquéritos ainda em tramitação, como casos de violência doméstica, corrupção, estupro, crimes ambientais, crimes cibernéticos e outros.

O delegado Paulo Expedicto Amaral Neto, gerente do Disque-Denúncia 181, destaca o anonimato da ferramenta. Segundo ele, nem mesmo o policial que recebe a informação sabe de sua origem.

O anonimato é de 100%. O importante é a informação, com a maior precisão possível, para que um crime possa ser coibido ou evitado. A contribuição da população é fundamental nesse processo, afirmou.

MODERNIZAÇÃO

Além das ligações por telefone, a população passou a contar, em 2018, com a possibilidade de realizar denúncias de forma on-line, pelo portal disquedenuncia181.es.gov.br . A opção foi criada pela Sesp com o intuito de oferecer mais uma alternativa para o cidadão que deseja contribuir com o trabalho da polícia.

Em breve vamos lançar um portal de pessoas desaparecidas, que será o primeiro do país, com possibilidade de registros on-line das informações daquela vítima, que serão automaticamente cadastradas, a partir do momento que a pessoa registrar um boletim de ocorrência presencialmente na delegacia ou pelo site através da Delegacia On-line (Deon), informou.

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