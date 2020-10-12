Por dia, um caso de estupro é denunciado à polícia no Espírito Santo

Mulheres representam o gênero que mais sofre com estupros no mundo Crédito: Pixabay

Toda mulher já sentiu medo de ser estuprada . Seja ao andar em uma rua, ao entrar em um táxi, ao sair para um primeiro encontro ou até mesmo dentro de casa - onde grande parte dos abusos sexuais ocorrem. Esse medo, constante e diário, tem um porquê. Além de enfrentarem assédios no dia a dia, as mulheres representam o gênero que mais sofre com estupros no mundo.

Só no Espírito Santo , pelo menos um caso é registrado por dia, segundo os dados da Secretaria de Estado da Segurança Pública ( Sesp ). Mas esse número pode ser ainda maior, já que muitas vítimas não denunciam o crime por medo ou vergonha.

Ao todo, 210 mulheres denunciaram terem sido estupradas de janeiro a agosto de 2020 no Estado. O número teve uma grande queda durante os primeiros meses de isolamento social - uma das principais medidas para evitar a disseminação do novo coronavírus. Enquanto em fevereiro foram 31 casos, em março foram 27, e em abril o número caiu para 12. Nos meses seguintes, os registros foram voltando a crescer gradualmente até agosto, quando foram registrados 36 casos.

De acordo com a Sesp, 247 casos foram registrados em 2019, de janeiro a agosto, o que representa uma denúncia por dia.

SUBNOTIFICAÇÃO

A gerente de proteção à mulher da Secretaria de Segurança (Sesp), delegada Michelle Meira, conta que por medo, ameaças, vergonha ou julgamentos, muitas vítimas não denunciam esse tipo de crime. Essa subnotificação dos casos, inclusive, pode ter sido intensificada nos primeiros meses de isolamento social devido a pandemia do novo coronavírus.

"Ainda não há um estudo comprovando, mas a gente entende que pode, sim, ter havido uma subnotificação, principalmente em casos de violência sexual, que naturalmente acontece muito mais do que é noticiado. Durante a pandemia, não houve a opção de registro de ocorrência online para casos de estupro, pois é um tipo de crime que demanda exames presenciais. Então se já era delicado denunciar em períodos comuns, pelo sentimento de vergonha ou culpa, nesse período isso ficou pior", afirma.

COMO AGEM

A delegada completa que a grande maioria das vítimas é do sexo feminino. Já os estupradores normalmente são homens e muitas vezes acima de qualquer suspeita, com empregos, família e filhas. Entre os abusos não registrados, Michele Meira destaca os casos de mulheres que são vítimas dos próprios companheiros, que não conseguem identificar que foram estupradas por acreditarem que são obrigadas a ter relação sexual com os parceiros.

Delegada Michelle Meira conta experiência no combate aos casos de estupro Crédito: Marcelo Prest

Já sobre os casos notificados, a delegada conta que na maioria das vezes a mulher é abusada por homens desconhecidos, que normalmente utilizam algum veículo e afirmam estar armados para render as vítimas. E diferente do que muita gente pensa, os casos não acontecem apenas pela noite ou madrugada, mas em qualquer horário, inclusive pela manhã, quando as pessoas saem para trabalhar.

CULTURA DO ESTUPRO

Para Michele Meira, uma forma de tentar mudar essa realidade é mudando uma cultura através da educação de meninos, para que eles não tornem-se abusadores no futuro.

"A gente ainda cria nossos jovens e crianças em um modelo muito machista, às vezes até sem perceber. Enquanto essa educação não mudar, teremos a reiteração de comportamentos de violência contra o gênero feminino", afirma.

CULPA NUNCA É DA VÍTIMA

Mas quando já não há tempo de prevenir e o abuso sexual acontece, a delegada orienta que a vítima deve procurar a delegacia para registrar um boletim de ocorrência. Nesses casos, ela faz um alerta: É muito importante que a mulher não tome banho ou troque de roupa, embora esse seja um impulso natural após sofrer a violência. Isso porque serão necessários exames para tentar coletar material do criminoso no corpo e na roupa da vítima.

"O estuprador age achando que nunca vai ser descoberto e se não denunciarem, ele realmente vai sair impune e continuará em circulação, fazendo outras vítimas. Sabemos que a sociedade ainda julga muito a vítima, a roupa que ela estava vestindo ou lugar onde ela estava frequentando. Mas é importante que as mulheres entendam que a culpa nunca é delas", disse.

Glaupiherle Grasielo Rocha foi preso por suspeita de oito estupros Crédito: Reprodução

VÍTIMA DE ESTUPRO: "NUNCA SENTI TANTA DOR"

Entre os abusos sexuais contra mulheres que mais chocaram o Espírito Santo e até mesmo a delegada Michelle Meira estão os estupros em série que ocorreram na Grande Vitória entre 2018 e 2019. Glaupiherle Grasihelo Rocha, 36 anos, é suspeito de violentar pelo menos 13 vítimas.

A reportagem de A Gazeta conversou com uma das vítimas do acusado. Segundo ela, que por segurança não será identificada, Glaupiherle teria começado a agir em série, atacando mulheres em situação de rua, em 2018. Na época, ele agia com um Camaro amarelo, que ficou conhecido na região de Cariacica devido os relatos de ataques violentos. Depois, o agressor teria mudado de veículo e a forma de agir, passando a usar uma picape branca e estuprado garotas de programa que ele encontrava através de anúncios.