Disque-Denúncia agora divulga fotos de desaparecidos no ES

O site do Disque-Denúncia 181 (www.disquedenuncia181.es.gov.br
) agora tem uma seção destinada para divulgar informações de desaparecidos no Estado. A coluna teve acesso à novidade a partir de uma navegação na página do serviço.
Até o momento, famílias autorizaram a divulgação da foto e das informações de 84 desaparecidos. Em cada imagem é apresentado o nome da pessoa, idade, o local do desaparecimento e, também, o número do boletim unificado da ocorrência registrada no nome do indivíduo que está sendo procurado por seus familiares e amigos.
Caso o internauta tenha visto um determinado desaparecido, é possível contribuir anonimamente no campo deste determinado indivíduo.
O serviço, de acordo com seu balanço de atualização, ainda revelou que em breve terá um aplicativo, reforçando o que já é oferecido no site.
Na página do Disque-Denúncia 181 é possível também denunciar crimes ou criminosos como foragidos
, crimes ambientais, tráfico, homicídio, violência contra criança, mulher
e idoso, porte ou comércio de arma de fogo e munições, roubo e furto e corrupção. Os dados repassados podem ser passados anonimamente. Os dados são mantidos em sigilo.