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Leonel Ximenes

Disque-Denúncia agora divulga fotos de desaparecidos no ES

Em breve, o serviço, que já tem nome, informações e fotos de 84 desaparecidos, terá um aplicativo

Publicado em 10 de Julho de 2020 às 17:07

Públicado em 

10 jul 2020 às 17:07
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A página já está disponível para consulta dos desaparecidos
A página já está disponível para consulta dos desaparecidos Crédito: Reprodução da internet
O site do Disque-Denúncia 181 (www.disquedenuncia181.es.gov.br) agora tem uma seção destinada para divulgar informações de desaparecidos no Estado. A coluna teve acesso à novidade a partir de uma navegação na página do serviço.
Até o momento, famílias autorizaram a divulgação da foto e das informações de 84 desaparecidos. Em cada imagem é apresentado o nome da pessoa, idade, o local do desaparecimento e, também, o número do boletim unificado da ocorrência registrada no nome do indivíduo que está sendo procurado por seus familiares e amigos.
Caso o internauta tenha visto um determinado desaparecido, é possível contribuir anonimamente no campo deste determinado indivíduo.

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O serviço, de acordo com seu balanço de atualização, ainda revelou que em breve terá um aplicativo, reforçando o que já é oferecido no site.
Na página do Disque-Denúncia 181 é possível também denunciar crimes ou criminosos como foragidos, crimes ambientais, tráfico, homicídio, violência contra criança, mulher e idoso, porte ou comércio de arma de fogo e munições, roubo e furto e corrupção. Os dados repassados podem ser passados anonimamente. Os dados são mantidos em sigilo.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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