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Violência contra a mulher: Vitória tem mais de 400 pedidos de ajuda na pandemia

Segundo a Prefeitura de Vitória, o atendimento  que oferece acompanhamento psicossocial para as mulheres  é feito de segunda a sexta-feira, das 12 às 19 horas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jul 2020 às 11:14

Publicado em 10 de Julho de 2020 às 11:14

Violência contra mulheres e meninas em casa tende a aumentar no meio à pandemia
Violência contra mulheres e meninas em casa tende a aumentar no meio à pandemia Crédito: UN Photo/Marie Frechon
O Centro de Referência e Atendimento à Mulher em Situação de Violência (Cramsv) de Vitória recebeu 412 registros durante a pandemia do coronavírus. São pedidos de ajuda de quem, muitas vezes, está isolada em casa junto ao agressor. As informações são da Prefeitura de Vitória
Projeto Todas Elas
De acordo com a coordenadora do Cramsv, Carla Coutinho, com o isolamento social percebeu-se um aumento nos casos de violência doméstica. "O grande desafio é cortar o ciclo de silêncio, já que o isolamento dificulta o acesso das vítimas aos canais de atendimento, uma vez que vítimas e agressores ficam mais tempo juntos", disse.

ATENDIMENTO POR TELEFONE

Quem precisar de ajuda pode ligar para o número (27) 99520-1927. O atendimento, que oferece acompanhamento psicossocial para as mulheres, é feito de segunda a sexta-feira, das 12 às 19 horas.
Os casos de conflitos entre casais dentro de casa também podem ser denunciados pelos telefones 180 ou 190.

Arquivos & Anexos

Cartilha "Juntas e seguras"

Tamanho do arquivo: 2mb
Baixar

CONECTADAS E PROTEGIDAS

Com o objetivo de alertar sobre a violência contra as mulheres e dar orientação sobre onde elas podem pedir ajuda,  a Secretaria de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho (Semcid) criou a campanha "Conectadas e Protegidas". 
A campanha é divulgada nas redes sociais, aplicativos de mensagens, nos coletivos municipais, nos serviços de saúde e assistência social em funcionamento e também em estabelecimentos comerciais de Vitória.
Campanha
Campanha "Conectadas e seguras" da Prefeitura de Vitória Crédito: Divulgação / PMV

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