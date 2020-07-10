Violência contra a mulher: Vitória tem mais de 400 pedidos de ajuda na pandemia

Violência contra mulheres e meninas em casa tende a aumentar no meio à pandemia Crédito: UN Photo/Marie Frechon

O Centro de Referência e Atendimento à Mulher em Situação de Violência (Cramsv) de Vitória recebeu 412 registros durante a pandemia do coronavírus . São pedidos de ajuda de quem, muitas vezes, está isolada em casa junto ao agressor. As informações são da Prefeitura de Vitória

De acordo com a coordenadora do Cramsv, Carla Coutinho, com o isolamento social percebeu-se um aumento nos casos de violência doméstica. "O grande desafio é cortar o ciclo de silêncio, já que o isolamento dificulta o acesso das vítimas aos canais de atendimento, uma vez que vítimas e agressores ficam mais tempo juntos", disse.

ATENDIMENTO POR TELEFONE

Quem precisar de ajuda pode ligar para o número (27) 99520-1927. O atendimento, que oferece acompanhamento psicossocial para as mulheres, é feito de segunda a sexta-feira, das 12 às 19 horas.

Os casos de conflitos entre casais dentro de casa também podem ser denunciados pelos telefones 180 ou 190.

Arquivos & Anexos Cartilha "Juntas e seguras" Tamanho do arquivo: 2mb Baixar

CONECTADAS E PROTEGIDAS

Com o objetivo de alertar sobre a violência contra as mulheres e dar orientação sobre onde elas podem pedir ajuda, a Secretaria de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho (Semcid) criou a campanha "Conectadas e Protegidas".

A campanha é divulgada nas redes sociais, aplicativos de mensagens, nos coletivos municipais, nos serviços de saúde e assistência social em funcionamento e também em estabelecimentos comerciais de Vitória.