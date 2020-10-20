Funcionários usam carro de oficina em assalto e são detidos em Cariacica

A dupla foi detida nesta terça (20) por policiais Crédito: Carlos Alberto Silva

Um adolescente de 17 anos e um jovem de 22 foram detidos nesta terça- feira (20) após participarem de um assalto a mão armada utilizando um veículo da oficina em que trabalham, em Cariacica . A proprietária havia deixado o Renault Clio no estabelecimento em 16 de outubro e buscou no dia seguinte. Durante esse intervalo, os dois  que são funcionários da oficina  utilizaram o automóvel em um assalto, que resultou em duas pessoas que tiveram celulares telefones roubados.

Campo Grande, uma das vítimas registrou boletim de ocorrência no mesmo dia do crime. Investigações da Segundo informações da Delegacia de Polícia de, uma das vítimas registrou boletim de ocorrência no mesmo dia do crime. Investigações da Polícia Civil indicam que a dupla teria vendido os aparelhos em uma boca de fumo.

A dona do carro soube de tudo apenas nesta terça-feira (20), quando policiais realizaram uma abordagem e a questionaram sobre o envolvimento do veículo no assalto. Após afirmar que o carro havia permanecido na oficina na noite do crime, policiais envolvidos na investigação foram até o local.

Segundo o delegado André Landeira, o jovem de 22 anos confessou o envolvimento no crime e apontou o adolescente que havia participado do assalto com ele.

"Identificamos a oficina. O filho do dono (jovem de 22 anos) confessou ter utilizado o carro naquele dia. A cooperação deles ajudou para solucionarmos o crime", disse Landeira.