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Proprietária surpreendida

Funcionários usam carro de oficina em assalto e são detidos em Cariacica

A proprietária havia deixado o Renault Clio no estabelecimento em 16 de outubro e buscou no dia seguinte. Durante esse intervalo, os dois  que são funcionários da oficina  utilizaram o automóvel em um assalto

Publicado em 20 de Outubro de 2020 às 15:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 out 2020 às 15:15
Viatura da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo
A dupla foi detida nesta terça (20) por policiais Crédito: Carlos Alberto Silva
Um adolescente de 17 anos e um jovem de 22 foram detidos nesta terça- feira (20) após participarem de um assalto a mão armada utilizando um veículo da oficina em que trabalham, em Cariacica. A proprietária havia deixado o Renault Clio no estabelecimento em 16 de outubro e buscou no dia seguinte. Durante esse intervalo, os dois  que são funcionários da oficina  utilizaram o automóvel em um assalto, que resultou em duas pessoas que tiveram celulares telefones roubados.
Segundo informações da Delegacia de Polícia de Campo Grande, uma das vítimas registrou boletim de ocorrência no mesmo dia do crime. Investigações da Polícia Civil indicam que a dupla teria vendido os aparelhos em uma boca de fumo.
A dona do carro soube de tudo apenas nesta terça-feira (20), quando policiais realizaram uma abordagem e a questionaram sobre o envolvimento do veículo no assalto. Após afirmar que o carro havia permanecido na oficina na noite do crime, policiais envolvidos na investigação foram até o local.
Segundo o delegado André Landeira, o jovem de 22 anos confessou o envolvimento no crime e apontou o adolescente que havia participado do assalto com ele.
"Identificamos a oficina. O filho do dono (jovem de 22 anos) confessou ter utilizado o carro naquele dia. A cooperação deles ajudou para solucionarmos o crime", disse Landeira.
O delegado explicou que por conta da data do fato  registrado na última sexta-feira (16)  não houve flagrante delito. Portanto, os envolvidos no assalto seriam ouvidos e liberados ainda nesta terça-feira (20).

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