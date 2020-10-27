Suspeitos são presos e drogas apreendidas em operação no Bairro da Penha

Policiais da Força Nacional durante operação no Bairro da Penha Crédito: Reprodução/TV Gazeta

O objetivo da ação era cumprir mandados de busca e apreensão nos bairros Da Penha e Bonfim. O capitão Yuri Barradas, da Força Nacional, falou com a reportagem da TV Gazeta sobre a ação.

Em decorrência de cumprimento de mandados de busca e apreensão, e de prisão, realizamos abordagens em algumas residências onde foi encontrada essa quantidade de droga. Mais ou menos 46kg, que está sendo verificada a procedência, disse. Posteriormente, foi confirmado que a droga era crack.

Drogas apreendidas pelos policiais em operação nesta terça-feira (27) em Vitória Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Depois de três horas e meia na parte alta do bairro, a Polícia Civil e a Força Nacional desceram uma escadaria com dois homens e uma mulher. Na casa em que eles estavam, havia um fuzil calibre 556, uma pistola 9mm, carregador e munições.

Durante a operação, a polícia também descobriu uma casa que funcionava como central de radiocomunicação do tráfico. Vários aparelhos foram apreendidos. Por volta de 9h30, o helicóptero do notaer sobrevoou a parte alta do bairro para dar apoio aos policiais em terra.

Até o fim da manhã, policiais permaneciam fazendo um cerco no local com a operação em andamento.

Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta