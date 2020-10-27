Suspeitos são presos e drogas apreendidas em operação no Bairro da Penha

Uma operação da Polícia Civil com apoio da Força Nacional foi deflagrada na manhã desta terça-feira (27) no Bairro da Penha e no Bonfim em Vitória. A ação teve início por volta das 5h e, até o fim da manhã, haviam sido apreendidos mais de 40 quilos de drogas, uma pistola 9mm com carregador e munição, um fuzil e R$ 5 mil. Pelo menos cinco suspeitos foram detidos.
O objetivo da ação era cumprir mandados de busca e apreensão nos bairros Da Penha e Bonfim. O capitão Yuri Barradas, da Força Nacional, falou com a reportagem da TV Gazeta sobre a ação.
Em decorrência de cumprimento de mandados de busca e apreensão, e de prisão, realizamos abordagens em algumas residências onde foi encontrada essa quantidade de droga. Mais ou menos 46kg, que está sendo verificada a procedência, disse. Posteriormente, foi confirmado que a droga era crack.
Depois de três horas e meia na parte alta do bairro, a Polícia Civil e a Força Nacional desceram uma escadaria com dois homens e uma mulher. Na casa em que eles estavam, havia um fuzil calibre 556, uma pistola 9mm, carregador e munições.
Durante a operação, a polícia também descobriu uma casa que funcionava como central de radiocomunicação do tráfico. Vários aparelhos foram apreendidos. Por volta de 9h30, o helicóptero do notaer sobrevoou a parte alta do bairro para dar apoio aos policiais em terra.
Até o fim da manhã, policiais permaneciam fazendo um cerco no local com a operação em andamento.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta