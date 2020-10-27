Homem sem uma perna é preso após roubar carro em Cariacica; veja vídeo

Um homem que só tem uma das pernas participou de um assalto a carro em Cariacica Sede no último sábado (24) e acabou preso. Câmeras de videomonitoramento flagraram o momento em que a vítima um vendedor foi abordado por dois criminosos após sair do trabalho e teve o carro roubado. Veja o vídeo:
As informações foram apuradas pela TV Gazeta. O vendedor havia acabado de entrar no veículo quando o carro dos criminosos encostou próximo a ele. Um suspeito, que é menor de idade, apontou a arma contra o motorista, enquanto o outro bandido, que não tem uma perna, assumiu a direção do carro roubado.
O crime aconteceu por volta das 17h30 do último sábado (24) e o homem com apenas uma perna foi identificado como Fábio Henrique de Oliveira e foi preso pela Força Nacional. Uma hora e meia depois do crime, o veículo foi visto por homens da Força Nacional, que fizeram uma perseguição contra os criminosos. Os suspeitos pularam do carro em movimento e o veículo bateu no muro de uma casa. Fábio Henrique acabou capturado pelos agentes.
De acordo com os agentes, o assaltante é suspeito de outros roubos na região de Cariacica e escolhia carros automáticos como alvo dos assaltos para que pudesse dirigi-los.
OUTRO CASO
Esse não é o único caso de crime recente cometido por esse perfil de criminoso. No início de setembro, um outro assaltante sem perna, que estava de muleta, ajudou a roubar um entregador de aplicativo e a levar a moto da vítima.
O caso aconteceu no bairro Vale Encantado, em Vila Velha. O criminoso sem perna saiu pilotando a moto com um comparsa na garupa. Dois dias depois, o homem sem perna, identificado como João Francisco dos Reis, de 27 anos, foi preso.