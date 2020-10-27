Condenado a 180 anos que fugiu de presídio em Viana ainda é procurado

Márcio Vieira conseguiu fugir do Presídio de Viana Crédito: Reprodução

Nesta segunda-feira (26), a Sejus informou que as investigações que apuram as circunstâncias da fuga estão em curso e que um procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) foi aberto pela Corregedoria, que realiza diligências para esclarecer os fatos. A respeito do prazo que as investigações podem durar, o órgão explica que pode levar até 90 dias, período que pode ser prorrogado.

RELEMBRE A FUGA

A Sejus também comunicou o fato ao Poder Judiciário e repassou informações para as forças de segurança do Estado a fim de aumentar as chances de recaptura. A Diretoria de Inteligência Prisional (DIP) do órgão tem realizado levantamentos para auxiliar as polícias na localização do foragido do sistema prisional.

Presídio em Viana, no Espírito Santo Crédito: Reprodução/ TV Gazeta

A abertura do Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) para investigar as circunstâncias da fuga registrada na Penitenciária de Segurança Máxima 2 também deve esclarecer dúvidas, como saber se a fuga foi ou não facilitada, se foi planejada ou ocasional, e quais medidas devem ser tomadas para evitar que situações se repitam.

PROCURADO

É extensa a ficha criminal do detento Márcio Vieira, que conseguiu pular o muro e fugir da penitenciária. Pelo menos três assassinatos, uma tentativa de homicídio e outra tentativa de latrocínio, além de uma série de roubos a comércios no Norte do Espírito Santo.

O detento de 41 anos é natural de Colatina e já foi condenado a mais de 180 anos de prisão. Somente em um dos processos que responde na Justiça, o detento recebeu uma pena de 84 anos. O detento, segundo a sentença, foi um dos responsáveis pelo assassinato de três pessoas  duas em Linhares e a outra em Aimorés, em Minas Gerais  e por tentar matar outra pessoa, também em Linhares. O caso aconteceu em junho de 2011 e Márcio Vieira foi condenado em 2015 pelo Júri Popular.