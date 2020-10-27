Condenado a 180 anos que fugiu de presídio em Viana ainda é procurado

Com acusações de três assassinatos, uma tentativa de homicídio e outra de latrocínio, além de uma série de roubos a comércios no Norte do Estado, Márcio Vieira, de 41 anos, que fugiu no último dia 12 da Penitenciária de Segurança Máxima 2, em Viana, segue foragido. O homem que escapou da prisão pulando o muro é condenado a 180 anos de reclusão e segue sendo investigado pela Secretaria de Estado da Justiça (Sejus).
Nesta segunda-feira (26), a Sejus informou que as investigações que apuram as circunstâncias da fuga estão em curso e que um procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) foi aberto pela Corregedoria, que realiza diligências para esclarecer os fatos. A respeito do prazo que as investigações podem durar, o órgão explica que pode levar até 90 dias, período que pode ser prorrogado.
RELEMBRE A FUGA
A Secretaria de Estado da Justiça informou que o detento realizava trabalho na área interna da unidade e conseguiu fugir pulando o muro, voltado para uma área de mata. Buscas foram realizadas por inspetores penitenciários, apoio do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) e Polícia Militar, porém, ainda não obtiveram resultado.
A Sejus também comunicou o fato ao Poder Judiciário e repassou informações para as forças de segurança do Estado a fim de aumentar as chances de recaptura. A Diretoria de Inteligência Prisional (DIP) do órgão tem realizado levantamentos para auxiliar as polícias na localização do foragido do sistema prisional.
A abertura do Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) para investigar as circunstâncias da fuga registrada na Penitenciária de Segurança Máxima 2 também deve esclarecer dúvidas, como saber se a fuga foi ou não facilitada, se foi planejada ou ocasional, e quais medidas devem ser tomadas para evitar que situações se repitam.
PROCURADO
É extensa a ficha criminal do detento Márcio Vieira, que conseguiu pular o muro e fugir da penitenciária. Pelo menos três assassinatos, uma tentativa de homicídio e outra tentativa de latrocínio, além de uma série de roubos a comércios no Norte do Espírito Santo.
O detento de 41 anos é natural de Colatina e já foi condenado a mais de 180 anos de prisão. Somente em um dos processos que responde na Justiça, o detento recebeu uma pena de 84 anos. O detento, segundo a sentença, foi um dos responsáveis pelo assassinato de três pessoas duas em Linhares e a outra em Aimorés, em Minas Gerais e por tentar matar outra pessoa, também em Linhares. O caso aconteceu em junho de 2011 e Márcio Vieira foi condenado em 2015 pelo Júri Popular.
O foragido também responde por roubos a casas, propriedades rurais e comércios em Colatina, João Neiva e Aracruz, inclusive com uso de agressão física contra as vítimas.