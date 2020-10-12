Preso pula o muro e foge de presídio de segurança máxima em Viana

Um homem que estava preso na Penitenciária de Segurança Máxima 2, em Viana, município da Grande Vitória, conseguiu pular o muro e fugir da prisão na tarde desta segunda-feira (12). De acordo com a Secretaria da Justiça (Sejus), na ocasião, o detento estava realizando trabalho na área interna da unidade e conseguiu fugir pulando o muro, voltado para uma área de mata. A identificação do detento não foi informada pela secretaria.
Segundo a Sejus, inspetores penitenciários realizam buscas, com apoio do helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) e da Polícia Militar.
A Sejus também abriu Procedimento Administrativo Disciplinar para apurar o caso. Até a noite desta segunda-feira, o detento permanecia foragido.