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Preso pula o muro e foge de presídio de segurança máxima em Viana

Segundo a Sejus, inspetores penitenciários realizam buscas, com apoio do helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) e da Polícia Militar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 out 2020 às 20:11

Publicado em 12 de Outubro de 2020 às 20:11

Entrada do presídio de Viana, no Espírito Santo
Entrada do presídio de Viana, no Espírito Santo Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um homem que estava preso na Penitenciária de Segurança Máxima 2, em Viana, município da Grande Vitória, conseguiu pular o muro e fugir da prisão na tarde desta segunda-feira (12). De acordo com a Secretaria da Justiça (Sejus), na ocasião, o detento estava realizando trabalho na área interna da unidade e conseguiu fugir pulando o muro, voltado para uma área de mata. A identificação do detento não foi informada pela secretaria.
Segundo a Sejus, inspetores penitenciários realizam buscas, com apoio do helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) e da Polícia Militar.
A Sejus também abriu Procedimento Administrativo Disciplinar para apurar o caso. Até a noite desta segunda-feira, o detento permanecia foragido. 

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