Vista do balneário de Guriri, em São Mateus Crédito: Prefeitura de São Mateus

Um homem foi morto com cinco tiros no meio da rua na madrugada desta segunda-feira (12) em Guriri, balneário de São Mateus , no Norte do Espírito Santo. O crime aconteceu por volta de 3h na Rua Horácio Barbosa, conhecida como Rua da Lama, local que concentra bares e lanchonetes do balneário.

A vítima foi alvejada por disparos de arma de forma que atingiram a região do pescoço e a cabeça. O óbito foi confirmado pela perícia da Polícia Civil. O homem não tinha documentos.

O corpo foi levado para o Serviço Médico Legal de Linhares (SML). Aos policiais, pessoas próximas da cena do crime relataram que a vítima reside na cidade de Pinheiros, também no Norte do Estado.

Your browser does not support the audio element. Homem é morto com cinco tiros no meio da rua em Guriri

A Gazeta questionou a Polícia Militar, que informou que buscas foram realizadas, mas que nenhum suspeito foi detido no momento do fato. A ocorrência de homicídio foi encaminhada à Polícia Civil para investigação.