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São Mateus

Homem é morto com cinco tiros no meio da rua em Guriri

O crime aconteceu por volta de 3h desta segunda (12) na Rua Horácio Barbosa, conhecida como Rua da Lama, local que concentra bares e lanchonetes do balneário
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 out 2020 às 11:53

Publicado em 12 de Outubro de 2020 às 11:53

Vista aérea do balneário de Guriri, em São Mateus
Vista do balneário de Guriri, em São Mateus Crédito: Prefeitura de São Mateus
Um homem foi morto com cinco tiros no meio da rua na madrugada desta segunda-feira (12) em Guriri, balneário de São Mateus, no Norte do Espírito Santo. O crime aconteceu por volta de 3h na Rua Horácio Barbosa, conhecida como Rua da Lama, local que concentra bares e lanchonetes do balneário.
A vítima foi alvejada por disparos de arma de forma que atingiram a região do pescoço e a cabeça. O óbito foi confirmado pela perícia da Polícia Civil. O homem não tinha documentos.

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O corpo foi levado para o Serviço Médico Legal de Linhares (SML). Aos policiais, pessoas próximas da cena do crime relataram que a vítima reside na cidade de Pinheiros, também no Norte do Estado.
Homem é morto com cinco tiros no meio da rua em Guriri
A Gazeta questionou a Polícia Militar, que  informou que buscas foram realizadas, mas que nenhum suspeito foi detido no momento do fato. A ocorrência de homicídio foi encaminhada à Polícia Civil para investigação.
Com informações de Rosi Bredofw, da TV Gazeta Norte

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