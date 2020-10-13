Pelo menos três assassinatos, uma tentativa de homicídio e outra tentativa de latrocínio, além de uma série de roubos a comércios no Norte do Espírito Santo. É extensa a ficha criminal do detento Márcio Vieira, que conseguiu pular o muro e fugir da Penitenciária de Segurança Máxima 2, em Viana, na tarde desta segunda-feira (12).
Márcio, de 41 anos, é natural de Colatina e já foi condenado a mais de 180 anos de prisão. Somente em um dos processos que responde na Justiça, o detento recebeu uma pena de 84 anos. O detento, segundo a sentença, foi um dos responsáveis pelo assassinato de três pessoas duas em Linhares e a outra em Aimorés, em Minas Gerais e por tentar matar outra pessoa, também em Linhares. O caso aconteceu em junho de 2011 e Márcio Vieira foi condenado em 2015 pelo Júri Popular.
O foragido também responde por roubos a casas, propriedades rurais e comércios em Colatina, João Neiva e Aracruz, inclusive com uso de agressão física contra as vítimas.
Detento que fugiu em Viana foi condenado a mais de 180 anos de prisão
Márcio Vieira conseguiu pular o muro e fugir da prisão na tarde desta segunda-feira (12). De acordo com a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), na ocasião, o detento estava realizando trabalho na área interna da unidade e conseguiu fugir pulando o muro, voltado para uma área de mata.
HELICÓPTERO AJUDA NAS BUSCAS
Segundo a Sejus, inspetores penitenciários realizam buscas, com apoio do helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) e da Polícia Militar. A Secretaria de Estado da Justiça também abriu Procedimento Administrativo Disciplinar para apurar o caso. Até a manhã desta terça-feira (13), o detento permanecia foragido.