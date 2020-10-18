Homem é preso por atirar em cachorro com espingarda em Santa Maria de Jetibá

Um produtor rural foi preso por atirar no cachorro do vizinho com uma espingarda de pressão em Santa Maria de Jetibá. O caso aconteceu na manhã desse sábado (17) no distrito de Alto São Sebastião.
Segundo informações de policiais que atenderam a ocorrência, o dono do cachorro procurou a Polícia Militar por volta de 12h, avisando que o animal, da raça poodle, tinha sido atingido por um tiro de "chumbinho".
De acordo com a ocorrência, o produtor rural teria se irritado ao ver o cachorro em cima da horta de alface dele. Os dois vizinhos, segundo testemunhas, já tinham problemas de convivência. O suspeito, então, pegou a espingarda e atirou de dentro da casa, acertando uma das patas do animal.
O produtor rural, em um primeiro momento, negou o crime, mas os policiais encontraram uma espingarda escondida no meio de um lixo na área externa da casa dele. Após a descoberta, o produtor, segundo os policiais, confessou o ato e disse que atirou contra o animal porque o cachorro fica invadindo a propriedade dele.
NOVA LEI
O produtor rural foi levado para a delegacia em Aracruz. De acordo com o sargento Kempim, da 8ª Companhia Independente de Polícia Militar, o delegado autuou o suspeito com base na nova lei sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro em setembro, que aumenta a punição para quem praticar abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais.
"Foi o primeiro caso após a publicação da nova lei de maus-tratos a animais, que prevê uma pena de cinco anos. Com isso, o delegado não pôde arbitrar fiança porque ele só pode arbitrar fiança. Então, o homem ficou preso, foi encaminhado para o presídio e vai passar por audiência de custódia", relatou o sargento que acompanhou o caso.
Apesar do susto, o cachorro passa bem e está em casa. O cachorro é acompanhado pelo grupo de voluntários 'Protetores de Santa Maria de Jetibá", que ajuda os animais na cidade.